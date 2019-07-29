JDI獲銀行團延長1070億日圓融資期限 股價上揚

經營重建中的日本中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在 26 日正式對外表示，已獲得日本 3 家主要銀行的同意，將 1070 億日圓的融資契約期限，延長到 2019 年 12 月 30 日止。

(圖片：Investing.com)

由日本三井住友銀行、瑞穗銀行，以及三井住友信託銀行所組成的銀行團，曾於 2017 年 8 月，在 JDI 最大股東日本官股基金 INCJ(原本的產業革新機構) 作為連帶保證人的前提下，向 JDI 提供了 1070 億日圓的融資。而該筆為期 1 年的融資關係，曾在 2018 年 8 月更新換約，而近日內也將於 8 月 7 日再次到期。

現在銀行團同意就相關融資承諾進行延長，雙方預定在 8 月 2 日正式簽約。JDI 的頭號股東 INCJ，也將持續作為連帶保證人。

日前在 7 月 12 日時，JDI 發出新聞稿表示，中國投資公司嘉實基金管理集團，將對該公司進行投資加碼，原本 3 億美元 (約 325 億日圓) 的投資金額，將提高到 4 億美元 (約 433 億日圓)。企業聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」在今年 4 月所承諾的 800 億日圓出資計畫，其中約 117 億日圓的資金缺口，也獲得解決全部到位。

JDI 也計畫在 8 月 29 日的臨時股東大會前，就上述的 800 億日圓資金取得問題，將朝著正式決議的方向，與相關人士進行協調。。

而在 INCJ 這頭，也計畫向 JDI 提供金援。在既存債權及包含銀行融資額度的 1520 億日圓當中，有 1020 億日圓將轉換為優先股，另外的 500 億日圓則會改為長期貸款。不過這項援助計畫若正式施行，原本的融資契約也將跟著解除。