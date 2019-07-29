減緩產能壓力 面板廠上半年出貨年增3.6% 群創出貨排名第3

隨著區域政治經濟摩擦加劇，造成全球經濟放緩、消費市場需求疲弱，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，面對產能壓力，各面板廠商積極尋求出貨，推升上半年全球液晶電視面板出貨達 1.4 億片，年增 3.6%，整體出貨排名，由京東方、LGD 拿下前 2 名，群創 (3481-TW) 則位居第 3。

群智諮詢表示，今年上半年電視面板產能面積年增 12.2%，但全球液晶電視面板出貨年增 3.6%、達 1.4 億片，出貨面積 7734 萬平方米，年增 10.4%，造成供需失衡情況嚴重，價格加速下跌，影響廠商運營及獲利能力，不過面對產能壓力，廠商積極謀求出貨增長推升，造成行業庫存逐步走高，截至 6 月，面板廠的整體庫存已經超過 2 周。

隨著面板產能持續增長下，群智諮詢表示，今年上半年中國面板廠在全球液晶電視面板出貨市場中，市占不斷增加，已達全球 45.8%，而台廠群創受益於差異化的產品策略，出貨及運營狀況穩定，今年上半年出貨總量達到 2192 萬片，年增 5.6%，出貨量排名全球第 3，出貨面積排名第 4，友達 (2409-TW) 則秉持大客戶戰略，生產和出貨均表現比較穩定。

群智諮詢統計今年上半年全球出貨前 3 名，分別為京東方 (BOE)、LGD 和群創，而 4、5 名則分別為華星光電 (CSOT)、三星 (SDC)。

從尺寸結構來看，群智諮詢分析，上半年 32 吋面板占比仍然處於高位，39-43 吋整體份額穩定，預期隨著 G10.5 增加供應，43 吋面板市占將有所增長；中大尺寸部分，49 吋快速衰退，50 吋則供應趨穩，55 吋市占下滑，65 吋面板價格則因價格大幅下調，市占提升。

群智諮詢表示，中國面板廠商仍將持續投資高世代面板線，自去年起產線稼動率滿載外，今年包含京東方全球首條 G10.5 代線和中電熊貓 (CEC Panda) 成都 G8.6 代線，華星光電的 G10.5 代線和惠科 (HKC) 滁州的 G8.6 代線等，高世代 LCD 生產線陸續量產，帶動全球液晶電視面板產能面積維持高速增長的態勢，上半年產能面積年增 12.2%，預期全年將年增 8.8%。

群智諮詢表示，受到需求動能不足、面板產能持續開出，導致全球液晶電視市場供需嚴重失衡，電視面板價格持續走跌，雖然 3 月底時曾出現小幅反彈，但後續又受到美中貿易戰衝擊，面板價格再次跌落，一度接近現金成本價，讓廠商面臨獲利壓力。

群智諮詢進一步指出，預估未來 1-2 年，依然會有不少新的產能陸續開出，且供應面積維持增長態勢，但市場仍面臨容量飽和、消費者購買力下降狀況，在供需失衡的情況將導致產業加速洗牌。