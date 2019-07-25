〈友達法說〉高階產品、開學季帶動 估Q3中小尺寸面板出貨有望成長5%

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日召開線上法說，友達總經理蔡國新表示，第 2 季面板需求在非消費用面板需求強勁帶動下，整體產品單價將提高，成為營收成長動能，預期本季在高階手機、開學季、非消費型面板需求帶動下，中小尺寸面板銷量將有 5% 以上成長。

中小尺寸面板方面，蔡國新預期，由於高階手機進入換機潮、CPU 缺貨問題逐漸緩解，加上 9 月開學季的銷售熱潮，將帶動商用與電競筆電需求提升，預估本季銷售將有超過 5% 的成長。

大尺寸面板方面，蔡國新表示，估本季銷售成長幅度不大，但 75、85 吋等大尺寸銷售，將較去年同期成長，也預告未來將會推出支援 8K 的 85 吋面板。

友達第 2 季大尺寸面板出貨 2717 萬片，季增 5%，中小尺寸面板出貨 3301 千萬片，季增 32%。從各產品營收占比來看，電視產品因終端需求減少，占比達 36%、季減 3 個百分點，螢幕產品方面為 15%、季減 2 個百分點，筆電與手機則增加 2 個百分點至 26%，其他產品則為 23%，季增 3 個百分點。

以地區來看，蔡國新指出，北美地區出貨連續 5 季正成長，東歐受惠數位訊號轉換增加需求，越南銷售也持續成長；中國市場雖然為負成長，但 65 吋以上大面板銷售額創新高。

面對大環境變化，董事長彭双浪表示，雖然貿易戰稍微緩解，但整體不確定性仍在，台廠短期可能受惠轉單，但長期恐造成產業鏈重構；而由於中國面板產能持續開出，供過於求情況估會持續幾年，將隨市場需求與價格，調整產線稼動率，並拓展客戶服務、客製化、醫療與循環經濟領域等多樣化經營。

產品技術方面，彭双浪表示，去年推出應用於 14 吋 mini LED 的電競筆電面板，將於年底出貨。LCD 屏下指紋技術已研發完成，正與客戶洽談中；3.5 代印刷 OLED ，則仍處於研發階段。