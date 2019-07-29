搶小型企業融資 一銀線上申貸平台雙管齊下搶企金戶

銀行響應政策力挺中小企業，第一金 (2892-TW) 子公司第一銀行雙管齊下，提供微型、獨資企業也能透過線上貸款平台申貸，最快一天撥款，完成進件客戶前三個月融資利率最低只要 1.68%，向有資金需求的企業戶招手。

小微型企業因營運規模不如中大型企業，通常被銀行視為高風險融資對象，不僅申貸條件經常不如預期，申貸流程也較為漫長，對於急需資金周轉的企業來說相對較為不便。

為提高小型企業戶融資效率，一銀針對小微企業打造「微企 e 時貸」結合 AI 徵審模型，企業主只要完成開戶並事先備妥文件即可隨時上線申請貸款，最快一天內就能完成授信徵審並撥貸資金，對於小型企業來說，頗具吸引力。

一銀表示，只要公司行號設立登記日未滿 5 年、僱用員工人數於 20 人以下、資本額新臺幣 500 萬元以下或年營收 1000 萬元以下等，符合任一條件者皆可申請小微企業優惠融資；另外，新創與青創企業申貸則無成立年限門檻

一銀指出，透過「微企 e 時貸」完成進件客戶，前三個月優惠利率最低可達 1.68%，搭配中小信保基金的「中小企業千億融資保證專案」，行庫融資額度 50 萬元以下者，若取得信保成數 9.5 成，申貸程序更加簡便快速；至於資金需求高於線上試算額度者可選擇「申請更高額度」，由專人服務洽談。