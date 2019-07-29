〈群益期貨〉中美於上海展開新一輪談判，聚焦農產品採購

中美關係峰迴路轉，本週 7/30 重啟談判。在談判前，中國傳出增加採購美國農產品的消息，看起來是沒有想要封死川普的連任之路，似乎是對川普釋出了極大的善意。

而美國對華為、大疆解禁，在科技戰也進入了君子之爭？對美國而言，算是在 G20 會議之後很大的退讓。國會與川普似乎在此事件上仍舊扮演著黑臉白臉，在川普民調落後其他總統候選人之下，他目前所作的一切，目的只有一個：繳交漂亮的成績單，拉升民調，走向連任之路。

從匯率市場的表現來看，美元近期走強，主要是因聯準會降二碼的機率下降、硬脫歐派 Johnson 成為英國首相、以及歐洲央行 ECB 表現得不夠鴿派等等。

我們一向認為關稅戰等同於匯率戰，但人民幣走勢相對持穩，匯率市場這次並沒有明顯的表態，看來川普對於關鍵性的議題「關稅戰」，尚沒有鬆手的跡象。而重要的是，7/30 中美貿易談判選擇在聯準會 8/1 公布利率決議之前舉行，明擺著就是搶在聯準會決議之前，試圖消除有關貿易談判的變數，畢竟兩者之間會相互牽引，因此 Fed 此次非行動不可了，沒藉口了。

中美貿易戰，我們始終認為雙方有碰面總比沒碰面好。從 MSCI 以及富時納入 A 股之後，外資投資額度顯得不夠用，從 7/19 起大陸資本帳可能對 QFII、RQFII 額度不設限、陸企增加對美國農產品採購，陸股開始相對美股轉強，配合中美新一輪談判即將展開，陸股也走向反彈之路。

但根據過去的經驗，往往出乎意料的是，表面上明擺著退讓的，股市得利反而較多，而咄咄逼人的攻擊者，顯得相對弱勢。

中國企業購買包括大豆、棉花、豬肉、高梁等農產品，農產品是很好的敲門磚，5 月初美國對中國進口 2,000 億美元商品加徵關稅至 25%，其中棉花、瘦豬價格大跌；最近卻悄悄地漲上來，而這還是在美元上漲的情況下發生，顯示部份農產品已開始出現逆風不跌，擺脫了金融面的干擾。

此次中美上海會談在關稅戰項目尚未明顯感受到緩和的契機，但或許在農產品項目，就供給和需求面而言，一個有貨，一個需要貨，雙方或許會一拍即合。

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