台北‧07月26日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 3406 玉晶光 830 7496 11.07 1507 永大 5 93 5.39 00656R國泰中國A50反1 20 735 2.72 00671R富邦NASDAQ反1 50 2258 2.21 1323 永裕 2 91 2.21 00666R富邦恒生國企反1 2 105 1.90 3060 銘異 14 762 1.84 2360 致茂 58 3454 1.68 00633L富邦上証正2 328 20050 1.64 6191 精成科 204 12986 1.57 2374 佳能 16 1045 1.53 8011 台通 5 338 1.48 2014 中鴻 53 3586 1.48 1227 佳格 10 712 1.40 00637L元大滬深300正2 1794 128433 1.40 5531 鄉林 2 153 1.31 4137 麗豐-KY 6 468 1.28 4540 全球傳動 27 2132 1.27 8488 吉源-KY 3 238 1.26 3062 建漢 12 996 1.20 2342 茂矽 47 4282 1.10 3008 大立光 10 922 1.08 00673R元大S&P原油反1 15 1616 0.93 2612 中航 23 2512 0.92 2369 菱生 13 1422 0.91 6288 聯嘉 7 785 0.89 3016 嘉晶 72 8129 0.89 1533 車王電 1 113 0.88 8016 矽創 20 2290 0.87 1519 華城 9 1036 0.87
[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名
鉅亨台北資料中心
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