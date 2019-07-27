中國6月工業獲利下滑3.1% 經濟放緩隱憂加劇

根據中國國家統計局的數據顯示，由於汽車，石油加工和鋼鐵行業利潤下滑，中國工業企業 6 月份的利潤較去年同期下降 3.1%，至 6,019 億元人民幣 (875 億美元)，此前 5 月增長 1.1%。

自 2018 年下半年以來，隨著經濟放緩和生產者物價走弱，中國工業企業的利潤持續走軟。

中國工業企業在上個月短暫獲利後，6 月份實現的利潤緊縮，引發了人們的擔憂，即由於貿易戰慘淡造成的製造業放緩將拖累經濟增長。

隨著經濟放緩和美中貿易爭端升級，許多工業企業延遲做出商業決策，並縮減製造業投資。

中國第二季度經濟增長放緩至近 30 年來的新低。

工業企業前六個月實現了 2.98 兆人民幣的利潤，較去年同期下降 2.4%，而與 1 月至 5 月份相比下降 2.3%。

生產者物價通膨指數在 6 月份從去年同期回落至零，重新燃起了對通貨緊縮的擔憂，這可能促使當局推出更積極的刺激措施。

數據顯示，建築材料和機械行業的利潤，有助於緩解中國上半年整體工業獲利的下滑，一些如鐵路設備製造商，礦工和金屬生產商將能受到政府資金支持。

三一重工股份有限公司表示，預計中國上半年利潤較上年同期增長 91.8% 至 106.6%。

然而，1 至 6 月份，電信和電子設備製造商的收入比其他產品類別更容易受到美國關稅的影響，下降了 7.9%。

根據統計局的數據，中國國有工業企業獲利在前六個月每年下降 8.7%。截至 6 月底，工業企業負債同比增長 5.6%，而截至 5 月底則增長 5.3%。。