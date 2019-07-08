金價助攻 陸6月外匯存底3.12兆美元 優於預期

中國外匯管理局公布 6 月外匯存底 3.12 兆美元，上升 182 億美元，漲幅 0.6%，預期 3.11 兆美元，前值 3.10 兆美元。

資料來源: 中國外匯管理局

此外，6 月份中國黃金儲備達 6194 萬盎司，月增 33 萬盎司，黃金儲備已連續 7 個月上升。

中國外匯管理局新聞發言人王春英指出，6 月份外匯存底數據受到全球貿易局勢變化，及主要國家央行貨幣政策等因素影響，美元指數走弱，但國際金融市場資產價格卻上漲。因此在匯率換算和資產價格變化等因素相互影響下，中國外匯存底規模有所上升。

(圖: 東方財富網)COMEX 黃金月線走勢

而今年上半年，雖然人民幣對美元中間價累計小幅貶值 115 個基點，貶值約 0.17%，但外匯存底則累計增加 465.22 億美元，增幅逾 1.5%，這與今年金價的反彈有很大的關係。

針對中國不斷加碼黃金，東吳證券指出，以長期角度來看，中國政府加碼黃金是富豐中國外匯存底資產，及去美元化的策略思維；此外，因非美元貨幣穩定性不足，配置黃金資產有利於主權信用穩定。

若以短期角度來看，加碼黃金主要是著眼於，美中貿易摩擦不利市場預期，市場避險情緒上升，因此尋求購買黃金避險，且根據歷史經驗，在經濟形勢惡化時，市場對黃金的偏好會上升，何況除了美中貿易紛爭外，目前全球經濟基本面也不樂觀。

業內指出，即使目前美中貿易談判氣氛有好轉的可能性，但中國去美元化的腳步仍不會停止，短中期中國會持續加碼黃金。