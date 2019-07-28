〈觀察〉租稅特赦激台商回流投資5000億 空享節稅或實質投資？

據經濟部最新統計，台商回流總投資額已經直逼 5000 億元大關，但據金管會統計，上市櫃公司海外投資收益上繳回母公司「少之又少」，以投資中國來看，8 年下來累積收益已經超過 1 兆元，但是累計匯回金額僅 4500 億元；10 年匯回來的收益，還比不上今年推動的台商回流方案，主要是租稅特赦太誘人，造成台商回流投資一波接一波，電子十哥都快到齊。

台商回台投資大爆發，面板大廠友達本周也加入回台投資陣營，一口氣帶回 407 億元大筆金額，是目前回台第 2 大案，將首度在台建立高階車用面板產線，也讓目前通過審查的台商家數攀升到 98 家、近百家，金額突破 4973 億元，進逼 5000 億元大關，預料將創造 4.35 萬個本國就業機會。

不過，一般民眾可能不知道，金管會統計，上市櫃公司投資中國的收益，從 2011 年迄今已累計達 1 兆 4375 億元，但截至去年底，累計匯回金額僅為 4500 億元。

台商資金回流稅率為 20%，讓上市櫃公司寧可把錢留在國外；且從上半年公開發行公司籌資金額、IPO 家數，與去年同期相比同步腰斬，就可以看出，企業在台灣的資本市場布局，其實是轉趨保守，但何以願意開始讓資金匯回，最大理由就是租稅。

其實，「境外資金匯回專法」，在 2009 年因為全球金融海嘯，當時政府就以鼓勵台商回流為由，就擬推動租稅特赦，但當時因租稅公平理由無疾而終，此次，卻因美中貿易戰再讓租稅優惠有了好理由。

原本按《所得稅法》匯回海外收益、繳納 20% 營所稅的台商，未來 2 年將全部改走「境外資金匯回專法」，也就是說，專法上路後，第一年稅率由目前的 20% 降為 8%，第二年 10%，若進行實質投資，尚可再申請退還 5 成稅款，也就是稅率再砍半，等於最終匯回的稅率，可以因為實質投資第一年降至 4%、第二年降至 5%。

那租稅公平呢？此次專法設配套措施，資金匯回後，除自由運用的 5% 外，其餘資金如果沒有用在實質投資用途，必須鎖在投資專戶 5 年，5 年後才能分 3 年陸續解凍，這 5 年的管控，基本上就是要讓享受租稅優惠的資金喪失資金運用自由度，即便有 25% 資金可以進行金融投資，但也不是企業愛買什麼就買什麼，必須採全權委託或信託方式進行投資。

但是，看到台商回流總投資額節節攀升之餘，不可忽略企業籌資狀況，金管會統計，儘管今年上半年緯創子公司緯穎科技，在證交所掛牌籌資 59.61 億元，讓上市公司今年上半年籌資金額逆勢成長，但整體而言，全台 2382 家公開發行公司，受到貿易戰影響，上半年投資明顯觀望，透過公募與私募現金增資金額合計僅 697 億元，比去年同期相比大舉腰斬。

台商返台投資、與企業在資本市場籌資出現冷熱兩樣情，加上近兩年企業減資動作不斷，象徵台灣產業成長停滯，凸顯台灣產業結構空洞化、企業投資意願低落，明明資本市場低迷，台商資金匯回台灣是否真能實質投資，趁此機會，提升台灣產業結構，還是只是享受了優惠特赦，全民張大眼睛在看。