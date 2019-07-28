〈觀察〉石英元件紅色供應鏈殺價力道仍猛 不利現階段市場競爭

中國工信部在 6 月宣布，對中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用執照，等於要在此區域打造全球最大 5G 網路，同時，包括中國大陸品牌的中興、華為，相繼發表首款 5G 手機上市案，為低迷已久的石英晶體產業，注入新產業動能，但業者提醒，紅色供應鏈的殺傷力仍不容忽視。

中國今年預估，將建置 7-9 萬座 5G 通訊基地台，投資金額人民幣 232 億元，3 年內要建置 300 萬座、5 年內建置 600 萬座基地台，打造全球最大 5G 網路，目前包括 5G 應用 CCL 天線、散熱、石英晶體等元件應用需求，也成近期以來台電子股上漲重要題材之一。

蘋果今年推出末代 4G iPhone 手機之後，可望於 2020 年 9 月推出首款 5G 新 iPhone 手機，可望刺激 5G 手機頭角崢嶸效果，市場更傳石英元件報價開始上漲的訊息，目前消息未獲證實，但業者明確指出，中國供應商加速殺價搶單，以維持產能稼動率，主因在美中貿易戰實質造成市場需求缺口。

晶技 (3042-TW) 董事長林萬興看好石英元件市況，隨著 5G 應用擴大，2020 年起需求將大幅增加，主要在 5G 設備採用的頻點，與 4G 不同，因此日系供應鏈沒有擴廠，有利市況重演 2012 年時，全球 3G 行動通訊升級到 4G 時，石英元件市場需求大幅走揚的盛況。

不過，在市場供需上，2012 年 3G 通訊升級到 4G 通訊時，的確為石英元件產業帶來榮景，希華 (2484-TW) 董事長曾穎堂則點出，目前時空環境及市場條件已不相同，目前全球石英元件市場有 70- 80% 通用型的產品，呈現供過於求，部分原因在於，中國紅色供應鏈過去幾年快速投產、搶單，市場競爭狀況嚴峻，導致價格走勢不佳，甚至美、日系大廠都考慮要退出此領域競爭。

同時，包括晶技、希華兩業者而言，今年首季營運進入歷史谷底區，第 2 季營運雖略有回升，但今年全年營運都將出現較去年衰退的窘況，目前市場期待的，包括石英晶體、石英振盪器、感測器等產品，應用面除基地台、手機、汽車及 PC、網通產品，在 5G 通訊帶動基地台建置及手機換機需求，甚至物聯網等應用需求大幅崛起，帶動利基型、小型化石英元件銷售等成長。