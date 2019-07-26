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◆台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧07月26日 交易日  
  
代碼  股票名稱  資券相抵  成交張數   比率%  
3406  玉晶光         830      7496   11.07  
1507  永大             5        93    5.39  
00656R國泰中國A50反1        20       735    2.72  
00671R富邦NASDAQ反1        50      2258    2.21  
1323  永裕             2        91    2.21  
00666R富邦恒生國企反1         2       105    1.90  
3060  銘異            14       762    1.84  
2360  致茂            58      3454    1.68  
00633L富邦上証正2       328     20050    1.64  
6191  精成科         204     12986    1.57  
2374  佳能            16      1045    1.53  
8011  台通             5       338    1.48  
2014  中鴻            53      3586    1.48  
1227  佳格            10       712    1.40  
00637L元大滬深300正2      1794    128433    1.40  
5531  鄉林             2       153    1.31  
4137  麗豐-KY          6       468    1.28  
4540  全球傳動        27      2132    1.27  
8488  吉源-KY          3       238    1.26  
3062  建漢            12       996    1.20  
2342  茂矽            47      4282    1.10  
3008  大立光          10       922    1.08  
00673R元大S&P原油反1        15      1616    0.93  
2612  中航            23      2512    0.92  
2369  菱生            13      1422    0.91  
6288  聯嘉             7       785    0.89  
3016  嘉晶            72      8129    0.89  
1533  車王電           1       113    0.88  
8016  矽創            20      2290    0.87  
1519  華城             9      1036    0.87
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