【華冠投顧】多頭沒變心 下週FED降息前「非盤即漲」 鎖定「蘋概」口袋名單

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「接連兩日 OTC 指數與大盤都走出刻意示弱、誘空、甩轎走法，這對後續籌碼穩定性是有利的... 因此 "波段多頭沒變心，短線維持推升慣性，中小型股繼續輪漲" 之操作主軸維持不變」。

在全球股市回檔背景下，今日台股跟進下跌，終場大盤 - 49 點收在十日線，成交量萎縮至 1100 億出頭，OTC 指數同樣量縮 - 0.02%，但是以最高點作收。

今日台股雖然回跌，不過盤面卻出現幾個不錯的現象：(1) 大盤與 OTC 指數成交量同步急縮，同時 "大盤委賣張數" 也降到波段偏低位置，整體賣壓顯得相當輕，這代表台股經歷了本週清洗浮額的動作後，擔心害怕下週不確定性因素太多（美中重啟新一輪貿易談判、Fed 揭曉利率走向）的籌碼多已出場，目前還留在場內的籌碼具有較高穩定性；(2) 先行指標期貨＆OTC 指數都相對強勢，期貨在排除掉除權息因素後，四大期指逆價差同步收斂，另 OTC 指數成交量急縮近三成，低量之下卻能以今天最高點作收，且收盤點接近平盤和波段高點；(3) 表現相對稍弱的大盤，即便有除權息逐日蒸發點數的干擾，整週以來仍照樣維持日Ｋ棒不收破前低的偏多慣性。

綜合上述，目前「波段多頭沒變心，短線維持推升慣性，中小型股繼續輪漲」操作主軸維持不變，預計下週美國 FOMC 會議前，台股會「非盤即漲」，假如 FED 確定降息，是否使股市利多出盡而回檔呢？接下來就以「摩台期及 OTC 指數」為領先指標來觀察。

＜潛力族群＞

近期台股主流首推『5G 概念股』，然而包含『散熱』、『砷化鎵』、『PCB』、『網通』... 等相關族群，因為短線普遍漲幅已大以至於正乖離都拉到很開，所以昇楷連日來陸續將技術面過熱之個股 "獲利放口袋"。而繼 5G 之後，還有哪些潛力族群值得留意呢？

由於蘋果 9 月 iPhone 11 上市前拉貨潮已啟動，非蘋陣營也紛紛搶在蘋果之前推出新款智慧型手機搶市，相關受惠廠將有旺季業績題材，故可多加留意『蘋概』族群，例如《6153 嘉聯益》、《6269 台郡》、《3673 TPK-KY》、《6456 GIS-KY》、《3049 和鑫》、《4943 康控 - KY》、《5264 鎧勝 - KY》、《3406 玉晶光》、《2474 可成》... 等，當中就有學員持股。

此外，基期偏低的『汽車零組件』族群也可開始關注，許多個股都出現法人回籠或整理末端跡象，之後再伺機跟大家介紹。更多的潛力股分享，也歡迎加入昇楷投資社群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。