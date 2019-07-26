【華冠投顧】國巨，已架上發射台，準備升空！？

下周的焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。國際貿易問題不斷加上通膨率也仍維持在低水位，美國經濟未來將面臨的風險不斷提升之下，多數經濟學家預期，下個月的利率決議將會降息一碼。

這對於股市來說是個利多沒錯，但這訊息早已在一個月前即已開始反應在盤面上了！而當確定之時，股市上彈空間又有多少呢？這仍有疑慮。因此，操作上仍須謹慎以待，因台股目前的水位又來到五月初的起跌區，上方反壓仍不容小覷。

另外，台北時間今晚 20：30，美國商務部將公佈第二季 GDP 年化季率初值，前值 3.1%，本次預期值為 1.8%，續關注。

中美貿易談判將在下周於上海展開，包括，智財權、強制技術移轉，非關稅壁壘、農、服務業等等議題再次的進行協商。美國貿易代表，將於下周一 07/29 前往中國，預計於周二展開會談。

依據昨日之述『台股近期來到上方反壓之後，目前位居高位區整理，未來一周可觀測下方 10840-10777 支撐區力道之強弱。』近日最低來到 10879，已漸逼近該區間。

我們持續關注的 2327 國巨，仍位居低檔徘徊，目前形成一個『頭肩底』頗具上攻之氣勢。另外 2317 鴻海，昨日除息之後持續橫向整理，預期下方目標區仍深具機會抵達，後市之推演軌跡，見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師