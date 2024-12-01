年底消費旺季失靈！法人看關稅影響台灣有限 AI股仍有戲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-01 10:10

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台股 11 月累計下跌 557.93 點、跌幅 2.44%，其中電子與傳產指數回檔較深，法人指出，台股多頭僅在月初歡慶選舉不確定性結束，市場焦點便陸續反映川普的政策不確定性，導致 11 月台股並未受益於年底消費旺季。儘管目前變數較多，但展望後市，預期川普新關稅政策影響台灣有限，隨著美國經濟成長強勁，對我國科技產業仍相對有利，尤其是 AI 相關類股。

PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，目前市場高度關注美國對外課徵關稅以及對中國科技禁令問題，眼見時間進入財報空窗期，預期相關政策變動都將影響美股、台股等全球股市表現。

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不過，就基本面來看，根據國發會最新公布 10 月景氣燈號來到 32 分，較上月減少 2 分，燈號維持黃紅燈不變，反應國內景氣持續復甦，且第四季向來為傳統旺季，惟外部環境仍存變數，包括美國經貿政策、地緣政治衝突等，年底前宜審慎樂觀看待。

值得注意的是，市場雜音干擾強度增加，但完全無損於 AI 所驅動的成長性，杜欣霈分析，SEMI 國際半導體產業協會近期發布 2024 年第三季半導體製造監測報告，全球半導體製造業成長強勁，所有關鍵產業指標均呈現季成長，為兩年來首見，顯見 AI 高速成長趨勢依舊，延續性也看不見放緩跡象，預料將持續提供晶圓龍頭大廠為首的先進半導體製造業強勢成長動能。

選股上，杜欣霈認為，由 AI 所帶動的成長無虞，且歷年 12 月台股上漲機率高，反而可趁震盪時逢低鎖定產業成長趨勢族群，科技類股可著重伺服器、散熱、邊緣運算、光通訊等 AI 相關，傳產則看好汽車零組件、特用化學、重電、工具機等。

安聯投信台股團隊表示，除了 AI 概念股仍為盤面主流外，近期盤面包括 BBU 及電子原物料概念股，也多有表現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高勢必影響台灣，但各出口品項衝擊不一，每個公司議價能力、可取代性不同，成本轉嫁能力將有所差異，例如技術先進公司的衝擊將較小，而成熟製程可能較大。不過，目前變數仍多。