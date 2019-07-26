【華冠投顧】幸運星-大盤繼續拉回+量縮+黏巴達……OTC強強滾！！週K連7紅

林幸蓉 分析師

焦點個股：2409 友達、5469 瀚宇博、2201 裕隆、1736 喬山、5388 中磊

歐洲央行德拉吉行長昨天宣布不降息，引發市場預期下週 Fed 可能降息不如預期…… 加上昨晚波音、福特、臉書財報不佳，展望不如預期，近期皆創歷史新高的四大指數都下跌，其中科技股跌幅較重，NASDAQ 跌 0.99%，費半大跌 1.72%，道瓊跌 128 點。台股今日跳空下跌，2330 台積電、2303 聯電、3008 大立光、3711 日月光投控、2207 和泰車拉回，2409 友達破底…… 大盤很黏，震幅僅 28 點，收盤跌 49 點破十日線，成交量縮為 1,108 億！！OTC 繼續收小小紅 K，收盤小跌 0.02%，日 K 已連六紅，週 K 則是連七紅，成交量縮為 277 億…… 上漲家數 727 家，下跌 681 家！！

今天集團股很忙：2492 華新科去年大賺配息 16.33 元，帶動華新科的集團強強滾，如 5469 瀚宇博、1605 華新、2344 華邦電、6191 精成科、3049 和鑫、8110 華東……。裕隆集團 2201 裕隆、9941 裕融幾乎完全填權息，其他強勢股有 5388 中磊、6668 中揚光、5264 鎧勝 - KY、2461 光群雷、6446 藥華藥、1736 喬山、1308 亞聚、5905 南仁湖等……

弱勢股部分則有 2442 新美齊、4958 臻鼎 - KY、4953 緯軟、6125 廣運、2371 大同、3047 訊舟、2342 茂矽、3041 揚智……

大盤持續拉回量縮整理……OTC 卻連七週收紅 K、日 K 連六紅…… 小飆股持續飆翻天…… 下一波飆股預備備…… 歡迎免費加 LINE…… 下一波飆股將在下禮拜第一時間分享！…… 繼續有錢大家一起賺囉！！…… 最後祝大家週末愉快，下週操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。