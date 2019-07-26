馬斯克又來融資了 「無聊公司」籌集1.2億美元投資經費

馬斯克 (Elon Musk) 旗下無聊公司 (Boring Co) 宣布，該公司已經籌集了第一筆外部投資，並將用於資助隧道式運輸系統的開發。

根據一份追蹤美國民營企業績效的公司 Prime Unicorn Index 獲得的資訊，Boring 授權出售 1.2 億美元的股票。此投資是 Boring 繼去年籌集 1.13 億美元後再次的籌資。

Future Ventures 的創業投資者及特斯拉和太空探索技術公司董事 Steve Jurvetson 表示：「Boring 是我們積極尋找且具破壞性的一個優良案例。」「我們很高興成為 Boring 的投資者。」

根據 Boring 發言人的說法，「在新的現金到位後，該公司的投資價值約為 9.2 億美元」；而該輪的主要投資者是 8VC，Vy Capital，Craft Ventures，Valor Capital 和 DFJ。

先前 Boring 最著名的融資操作包括了：銷售帽子和火焰噴射器，分別為該公司籌集了 100 萬美元及 1000 萬美元。

此前 5 月，Boring 贏得了第一份商業運輸合約，這是一項耗資 4870 萬英里的地道挖掘計畫，著眼於在拉斯維加斯會議中心周圍遊客移動。

Boring 在加州總部附近建造了一條測試隧道，但是在鄰里團體反對後，洛杉磯的一條隧道也胎死腹中；而在芝加哥，由於馬斯克最大的支持者、前芝加哥市長 Rahm Emanuel 的離開，故正在擬議連接華盛頓特區和巴爾的摩的隧道計畫，也是正在受到市場質疑。

Jurvetson 表示：「Boring 的最新投資是首次大規模的籌款活動，而不僅僅是從馬斯克和公司內部人士那裡獲取資金。」

52 歲的 Jurvetson 是馬斯克的長期朋友，他早期在他的公司投資，包括特斯拉和 SpaceX。 他曾擔任 DFJ(Draper Fisher Jurvetson) 的創業投資者，於 2017 年 11 月辭職。並於今年 4 月份重回特斯拉的董事會。

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