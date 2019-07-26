白宮顧問給川普的建議：別搞砸經濟 審慎處理與中國貿易爭端

據美國政治新聞網站《Politico》報導，著眼於 2020 年連任之路的美國總統川普，已收到多名顧問的建議，致勝的關鍵在不要搞砸經濟，即使這代表著需要降低於中國的貿易爭端，以及對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的激烈批評。

報導指出，白宮內部許多人正努力說服川普，貿易戰並不總是有益的，要避免它可能影響企業投資，造成對經濟的傷害。另一方面，也不要一直將開除鮑爾掛在嘴邊。

整體來說，排除對經濟成長的阻礙，可能是川普接下來最需要努力之處。美國去年 GDP 是 2.9%，今年第 1 季雖然仍高達 3.1% 的成長，但預計第 2 季可能只有 2%，甚至可能更低。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 指出，現在的關鍵是避免「經濟殺手」，經濟成長是川普連任的王牌。不過他接受《CNBC》採訪時強調，這不包括對中國讓步。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 下週將前往上海，展開兩天的面對面協商。

AGF 首席全球策略師 Greg Valliere 表示，對川普來說，真正的挑戰還是經濟，如果最新出爐的 GDP 成長低於 2%，對川普來說會是個真正的問題。

川普與中國的貿易戰可能是衝刺美國成長最大的拖累，因為製造業放緩，農產品出口減少，企業在不確定性消除之前，將不會做出重大投資決定。

另一個川普要面對的問題，可能是避免過度施壓鮑爾。聯準會預計會在本月的會議上降息 1 碼，但白宮正尋求更積極的 2 碼降息。

此外，據傳川普身邊仍有人希望開除鮑爾，而聯準會內部的懷疑，白宮想將鮑爾從主席的位置上拉下，讓他「降級」為理事，川普似乎一直認為自己有這樣的權力。

《Politico》報導文章指出，白宮並不指望聯準會的降息，能帶來多大的市場反彈及經濟成效，但希望這可以做為保險，避免經濟過大幅度的放緩。