美商界呼籲通過「新版北美貿易協定」：避免美國落入衰退

由美國、加拿大、墨西哥所組成的 「美加墨貿易協議」(USMCA)，也被稱為「北美自由貿易協定 2.0」或者「新版北美自由貿易協定」，若在國會能通過，或將對美國經濟帶來正面效益，避免景氣落入衰退。

週四 (25 日) 美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 主席 Thomas Donohue 就提出這樣的看法，主張政府應盡快立法通過 USMCA 協議。Thomas Donohue 表示：「這是讓我們美國可以擺脫經濟衰退的一項重要因素，因此，美國國會應該盡快批准，以取代現有的北美自由貿易協定 (NAFTA)」。

國會在今年夏天休會之前，沒有將 USMCA 排入議程進行投票表決。民主黨認為，這項協議對於環境問題與藥廠的前景，將帶來隱憂。

美國、加拿大、墨西哥在去年 11 月簽屬了 USMCA，但需要三個國家的國會全數批准才行。上個月，墨西哥成為第一個批准的國家。

不過，已有近 600 家貿易與商業團體聯合上書，希望國會能盡快通過 USMCA 協議。Thomas Donohue 與多位商業領袖認為，國會很有可能在 9 月做出批准的決定。

Thomas Donohue 呼籲：「如果我們不和加拿大與墨西哥一起採取積極的行動，那麼，我們將很難在世界其他地區取得更多的貿易進展，因此，通過 USMCA 有助於加快美國與中國、歐洲、日本等的合作」。

根據美國政府估算，若通過 USMCA 協議，將可以為美國提高 0.5% 的 GDP，創造數十萬的就業機會，並且吸引上千億美元的資金到美國投資。

本周，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 將與民主黨就 USMCA 協議進行討論，主要著重在執法方面的問題。