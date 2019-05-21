合併可能破局？FCC美監管機構對T-Mobile及Sprint合併案態度不一

據外電報導，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 主席在週一 (20 日) 表示，他建議政府機關批准美國電信巨頭 Sprint (S-US) 和 T-Mobile (TMUS-US) 的 260 億美元併購案，並表示這將有利於加速美國的 5G 網路部署，兩家公司股價因而上漲。然而隨後又傳出美國司法部反壟斷機構將否決該案，股價因此回落。

截至收盤，T-Mobile 上漲 3.87%，來到 78.29 美元，Sprint 則上漲 18.77%，來到 7.34 美元。

T-Mobile 股價走勢 (圖片: 谷歌)

Sprint 股價走勢 (圖片: 谷歌)

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 主席 Ajit Pai 在一份聲明中說道：「美國聯邦通信委員會的兩項首要任務就是縮小美國農村地區的數位鴻溝，並推動美國新一代無線網路連接 5G 的領先地位。T-Mobile 和 Sprint 在合併案中的承諾將大大推進這些目標。」。

Pai 表示，兩家公司已經承諾在合併完成後的 3 年內部署一個覆蓋 97% 美國人口的 5G 網路，並在 6 年內將部署範圍擴大至 99%，農村地區亦有 90% 的覆蓋率。另一方面 T-Mobile 和 Sprint 還保證 90% 的美國人口將能獲得 100 Mbps 網路速度，99% 的人口則能獲得 50 Mbps 的網速。

此外，Pai 也表示如果兩家公司屆時不履行他們的承諾，將會遭受「嚴重後果」，其中包括可能不得不向財政部支付數十億美元的罰金。

兩家公司在先前表示，合併案將帶來更好的 5G 服務，同時他們也承諾為美國創造更多就業機會，並與競爭者 Verizon 和 AT&T 進行合理的市場競爭。

儘管如此，不少公益和勞工團體仍擔憂，兩家公司的合併恐降低電信業的競爭，進而導致無線網路費用價格上漲和裁員等問題。隨後，也傳出美國司法部 (DOJ) 反壟斷機構將拒絕批准兩家公司的合併案，理由是兩家公司所提出的辦法並未能解決市場壟斷問題。