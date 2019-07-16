貝佐斯搞太空經濟 大摩力讚：柯伊伯項目具千億美元商機

摩根士丹利大讚亞馬遜 (AMZN-US) 的衛星網路計畫「柯伊伯項目」，並預期該計畫將成為亞馬遜利潤最豐厚的業務之一。

柯伊伯帶 (Kuiper belt)

亞馬遜計畫發射一個由 3236 顆小型衛星組成的網路，創建能高速連結至地球任一處的互聯網路。

雖然亞馬遜尚未概述這項計畫的時間表和成本，但摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週一 (15 日) 大讚此條網路的潛力，稱該項目具有「1000 億美元商機」，主打太空經濟中消費者寬頻領域。

摩根士丹利估計，未來 20 年太空經濟將成長至 1 兆美元以上，基於此而計算出亞馬遜柯伊伯項目的商機。此評論出現在對亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 的太空公司藍色起源 (Blue Origin) 的分析上，也是摩根士丹利針對「太空破壞者」系列的最新一篇。

亞馬遜去年挖角 SpaceX 的衛星計畫前領導人，接著再推出「柯伊伯項目」使貝佐斯的太空公司抗上馬斯克的 SpaceX，以及其他戮力創建下一代衛星網路的公司。

「我們相信，投資者可能會關注貝佐斯對太空方面的努力，因為他已經顯露他的意願，以及也投注越來越多資金在上頭。」Jonas 說。

摩根士丹利的報告聚焦「藍色起源」這家太空公司，目前該公司已經研發完成一架用以太空旅遊的火箭，一座可發射太空船進入軌道的巨大火箭，以及一台月球登陸器，用以載運人類和貨物到月球。

藍色起源公司研發的「月球登陸器」

貝佐斯每年出售 10 億美元亞馬遜股票，並用以投資至藍色起源公司。