

◆盤勢分析

1. 美股周四 (25 日) 因 Tesla 與美國航空公司財報不佳以及歐洲央行行長對於寬鬆政策不夠明確的言論，引發市場擔憂，下週聯準會利率政策或許不如預期般寬鬆等空因素出現回檔，四大指數漲跌幅介於 - 0.47% 至 - 1.72%，其中以費半指數跌幅最大。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量在 1,300 億之上，後勢須放大至 1,400 億之上才有利挑戰 11,000 點。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約 10837 點附近)，上檔壓力約為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，短線仍有機會挑戰 11,000 大關。

3. 觀盤指標股：2330 台積電守穩 5 日線後能否再挑戰新高。

4. 櫃買指數上漲 0.44%，收在 143.33 點。短線支撐為 140 點附近，壓力為 145 點附近。

5. 觀盤重點：台股昨日持續在呈高檔震盪，「萬一」仍是近關情怯，盤面以網通、PCB 及記憶體等相關個股表現較強，終場指數再度上漲，成交量仍維持在 1,300 億之上，觀察今年 4/17 第一次衝關「萬一」之上成交量來到 1,600 億之上，短線上台股加權指數若要再往上攻，成交量必須再放大。由於美股昨晚出現比較大幅度的回檔，今日台股早盤若受利空影響，回檔成交量不宜放大，預期短線上指數將在月線附近至 11,000 點高檔震盪。選股方向可留意 PCB、藍芽耳機概念股、AMD 概念股、生技、內需。

6. 金管會昨（25）日公布境外資金匯回投資金融商品辦法草案，將可投資八大項金融商品，包括上市櫃股票、投信基金、權證及保險商品等，保守估計，可挹注台股等金融市場上千億元資金動能。

7. 受到記憶體價格低迷、美中貿易戰和日韓貿易摩擦等因素的衝擊，全球第二大記憶體廠 SK 海力士（SK Hynix）第 2 季獲利大減 89%，同時宣布擴大減產，將自第 4 季開始調降 DRAM 產能，NAND Flash 投片減少幅度也將由 10% 提高到 15%，有助整體記憶體市況進一步好轉。

8. 保險局 25 日公布，6 月壽險業若完全未避險，則單月匯兌損失將高達 1,873 億元，創 17 個月新高，但壽險公司另有換匯及遠期外匯避險，單月有衍生性商品利益 1,365 億元，也是 17 個月最高，在收回 183 億元的外匯準備金後，6 月匯兌損失仍高達 325 億元，創 27 個月新高。

9. 週四美股收盤後，蘋果與英特爾發表重磅聲明，蘋果同意以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業，預計在第四季達成一項包括專利和員工的協議。此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，高通盤後股價應聲下挫，跌幅一度逾 1%。

