紐約匯市—財長「強美元說」不被經濟支持！美元衝高又回落；英鎊強彈百點

週三 (24 日) 美元指數在盤中衝高之後又回落，最終收在近平盤，僅微跌 0.01%，因美國財務長梅努欽 (Steven Mnuchin) 發表支持強勢美元談話後，經濟數據卻接連低於預期所致。

梅努欽在訪談中表示，支持強勢美元，這反映強勁的美國經濟與股票市場，尤其因為總統的經濟政策，美國經濟增速超過全球其他國家。財長此番「強勢美元」說法激勵美元走勢，美元指數盤中一度衝高至 97.77，創下兩個月新高。

然而，經濟數據卻接連示弱。美國公布之 7 月製造業 PMI 指數，由前月之 50.6 降至 50，創 10 年新低。此外，美國 6 月新屋銷售為 64.6 萬戶，低於預期，前三個月數據也同步遭下調。美元因此承壓，盤中一度回落至 97.55，在震盪後最終收近平盤。

Capital Economics in London 經濟學家 Yasemin Engin 認為，目前公布的經濟數據指出，美國第三季景氣可能走弱，為下周聯準會降息增添期待。最新 FedWatch 顯示，下周降息一碼機率為 76.5%，降息兩碼機率微增至 23.5%。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊兌美元上揚 0.37%，英鎊盤中一度大漲接近 100 點，向上突破 1.25 的關卡，創一周新高。英國新任首相強森 (Boris Johnson) 就職後發表演說，提出大膽的英國退歐協議，認為英國將與歐洲達成「更好」協議。

不過，多家分析師提醒，英國的反彈可能是出於短暫的空頭回補，且歐盟目前仍拒絕重啟談判，英國「硬脫歐」機率仍高。同時，在脫歐前英國進行大選的可能性增加，任何英鎊的反彈都可能再次受到壓抑。

GBP/USD15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (25 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.78。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1142 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2482 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6978 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3137 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.15 日圓。