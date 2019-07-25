美元政策將改變？分析師：梅努欽說法偏離傳統政策

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (24 日) 表示，從長遠來看，強勢美元對美國經濟有利，並且他不會在短期內推行削弱美元的政策。但分析師質疑這種說法留下太多空間。

梅努欽表示，他認為美元是世界的儲備貨幣，這符合美國利益，政府也想維持這一切。他強調，在總統的經濟政策下，長期來看，美元的穩定非常重要，這也意味著強勁的美國經濟及強大的股市。

早前報導指出，總統川普已要求底下官員設法削弱美元，以便在 2020 年大選之前繼續推升經濟與股市，因此也引發許多美國政府有望干預匯市的想法。

梅努欽的評論似乎否決了這些想法，但一些分析師認為，梅努欽的措辭已反映了美國政府政策的轉變。

梅努欽未引用傳統美元政策說法

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，梅努欽並沒有說「強勢美元符合美國最佳利益」的話，這是美國前財長 Robert Rubin 在 1990 年代最著名的說法，一直被用做美國的貨幣政策。

Osborne 認為，梅努欽如果不想要美元疲軟，並且認為強勢美元對長期來說是重要的，那麼，他為什麼不堅持這個傳統的強勢美元政策？

上週梅努欽在 G7 會後接受採訪，用詞同樣軟弱，他表示，「美元政策沒有改變」，「這是我們未來可以考慮的事情，但是現在美元政策到目前為止沒有變化。」

比起梅努欽，川普多次的發言更暗示他不樂見美元強勢。他表示，強勢美元讓美國處於不利地位，並指責中國、歐盟操控匯率，美國也該這麼做，不然就只能像個傻瓜，禮貌地坐視其他國家操弄匯率。

川普推特多次批評美元政策。

對於川普的發言，梅努欽表示，這說明川普一直關注多種議題，他關注美國的貿易問題，也聚焦美國的經濟問題。

另有知情人士表示，川普的目標不是降低美元匯率，而是降低利率，這有助於經濟成長。