紐約匯市—ECB主席不夠鴿！歐元暴跌後又暴漲；美元連5天上揚

週四 (25 日) 歐洲央行 (ECB) 召開貨幣會議，維持利率不變，但調整前瞻看法，暗示低利率將維持更長的時間，且正重新討論新一波量化寬鬆計畫的可能，並暗示將買更多債券。歐元聞訊急跌，盤中 EUR/USD 瞬間重挫 60 點，價位來到 1.1109，創下兩年新低。

然而，會後 ECB 主席德拉吉卻表示，歐洲經濟衰退的風險不高，且 ECB 部分委員不贊成未來再行量化寬鬆計畫。市場解讀為 ECB 鴿派訊號不足， EUR/USD 又瞬間暴漲近 80 點至 1.11809 的兩個月新高。在上沖下洗震盪之後，EUR/USD 小漲 0.06%。

MUFG 匯率分析師認為，僅管市場對 ECB 未來降息幅度感到失望，但降息仍可能很快到來，9 月可能會發出更強烈的寬鬆訊號，因此未來幾個月，預期歐元仍將承受下行壓力。

EUR/USD15 分鐘線 （來源：FXSTREET)

美元指數則小漲 0.1%，為連續第 5 天上揚，續處於上升趨勢之中。美國公布 6 月份耐久則訂單成長 2%，排除交通設備的核心耐久財訂單亦上揚 1.2%，遠優於預期之 0.3%，創下一年半來最大增幅。顯示在全球景氣走軟的環境下，企業的設備投資仍增加，企業狀況或不如市場預期的差。

經濟數據優於預期的表現，也降低了聯準會下週擴大降息的預期。最新 FedWatch 顯示，下周降息一碼機率為 78.6%，降息兩碼機率又小幅縮減至 21.4%。美元也因此續獲支撐。

MUFG 匯率分析師也對美元的看法偏正向。認為最近美國延長債務上限期限，美中也將恢復貿易談判，加上美國公布的經濟數據不差，都讓聯準會下週大幅度降息的預期減弱。同時歐洲 9 月可能推出更多寬鬆措施，多項因素都讓美元的下跌壓力獲得緩解。

美元指數日線 （來源：FXSTREET)

截至週五 (26 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.79。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1146 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2451 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6951 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3157 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.62 日圓。