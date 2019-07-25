【華冠投顧】台股走勢逐步印證昨天的「後續行情眉角」 《臻鼎》之後 5G蘋概《寶島花美男》將接棒

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日盤後分析文提到後續行情眉角「明日鴻海 (2317)... 等個股除息將蒸發 40 來點指數空間，大盤開低不難預期，重點是 "如果開低走高收在今低 10913 之上"，繼續維持日 K 棒強勢慣性，便可證明 OTC 指數與大盤在短線劣勢下都打不死，反而可推測下週 Fed 揭曉利率走向前，台股就可望先走高」。

在國際股市漲跌互見背景下，今天大盤如期開低走高 + 5 點，不但收在昨低之上，甚至也收在平盤之上，還原權息下來其實大約漲了 50 點，OTC 指數則是突破前天 (7/23) 高點再創波段新高，終場 + 0.31%。

前天 (7/23)OTC 指數出現兩個技術面劣勢～Ｋ棒型態上的「帶量墓碑線」＆技術指標上的「頂背離」與「死亡交叉」，然而昇楷提醒「技術面劣勢反而常常成為多方的 "誘空陷阱"，台股歷史上不乏前例」，今天果真又創新高化解了技術面問題。

昨天 (7/24) 大盤逆著國際盤帶量下跌，昇楷再提醒「週選結算用金融股壓盤，不過除了金融期之外，台指期、摩台期、電子期皆不破前低，而指數最後一盤刻意拉高，也使得日Ｋ棒不收破前低的強勢慣性依然沿續，走法不差」。

接連兩日 OTC 指數與大盤的示弱、誘空、甩轎走法，對後續籌碼穩定性是有利的，下週美中貿易談判及 Fed 會議結果亦可望稍來利多消息，因此「波段多頭沒變心，短線維持推升慣性，中小型股繼續輪漲」之操作主軸維持不變。

＜盤勢 & 個股多空＞

今天 5G 散熱《雙鴻 3324、6230 超眾、奇鋐 3017》開始漲多回檔，短線該賣一趟嗎？5G 受惠股《台燿 6274、4939 亞電、昇達科 3491、3380 明泰》開始走高，該積極卡位嗎？DRAM 轉單題材搶搶滾，《華邦電 2344、南亞科 2408》還適合上車嗎？美股、台股都來到波段高點附近，下週如果 FED 確定降息，會利多出盡嗎？

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。