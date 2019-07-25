台股盤後─鴻海除息行情熱絡添多頭士氣 黑翻紅站穩10900點

在鴻海、中華電等 44 檔除息，影響指數約 40 餘點的狀況下，台股加權指數仍跟隨陸港股的上揚緩步墊高，尾盤由黑翻紅，終場收在 10941.41 點，小漲 5.65 點，成交值維持在 1300 億元之上達 1328.77 億元，法人指出，市場反應美中新一輪貿易談判的偏多因素，加上降息風吹漲資金行情，多頭格局不變。

在鴻海穩步展開除息行情，首日填息超過 30% 的帶動下，權值股今日多有表現，大立光、和碩、中租 - KY 均漲逾 2%，聯發科、台新金、統一、永豐金、華南金、正新、富邦金和統一超均有 1% 漲幅，中信金、合庫金、國巨、台塑化、廣達、和泰車、研華、台塑、台灣大和可成等也穩在盤上。

從細族群來看，由於韓國記憶體廠 SK 海力士宣布第 4 季起減少 DRAM 產能，且 NAND Flash 投片減少幅度將從 10% 提高到 15%，明年投資額更將大幅減少，市場看好，此將有助記憶體市況進一步好轉，南亞科最為受惠，今日股價續漲多達 6.5%，帶動華邦電漲逾半根停板，旺宏漲 6%。

泰偉宣布與中國紫光集團旗下紫光軟件系統公司簽署合作備忘錄，提供中國視頻即開型彩票全國性新系統軟體建設的相關技術，今日股價續攻漲停，同時帶動遊戲相關業者在暑期持續走強。

其中，華義漲逾 7%，歐買尬漲逾 2%，智崴、橘子和大宇資等均有 1% 以上漲幅。

而 5G 概念帶動的銅箔基板商機仍持續發酵，台燿漲半根停板，金居、騰輝電子漲近 3%，聯茂漲逾 1%。

不過，散熱組群漲多拉回，表現相對弱勢，超眾跌半根停板，奇鋐和力致跌 2.5% 上下，雙鴻跌近 2%。

整體來看，法人指出，隨著美股費半指數持續創新高，加上台積電為第三季電子旺季行情背書，後續還有聯準會降息、美中將展開新一輪貿易談判等偏多因素，類股正健康輪動，後市高點仍可期，惟大盤仍需透過震盪補量，來化解萬一關卡附近的賣壓。