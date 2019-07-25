【運達投顧】看懂行情的三個步驟，賺到大波段

◆盤勢分析



台股這一週是非常穩健的多方格局，大盤還原權息是徹底的越過了 5 月初的高點，上週也特別和投資人談到一個觀念，研究任何的線型都不及搞懂控盤者背後想要做的動作，今天我們就來和投資人分享三個步驟，以後看到了就再也不會錯過行情。

先從純技術分析的角度來看，技術分析有千百套系統，在操作上是我們要駕馭工具，所以終究要能從中選擇最能解讀行情的一種，而不是硬套，從籌碼面來看 6 月中到 7 月初，大盤被控在一個菱形區間，所以我們就以 "型態" 來規劃這一段的盤勢，再更進一步解釋，第一次突破菱形型態有部分原因歸咎台灣政治的獨特因素，加上打腳沒有用上量能，所以也特別提醒，7/18 的壓回才是正常的宣洩，那時也直接表明是切入的最好買點。

另外我們從籌碼的運作，看出風險因子降低，並不是看融券餘額，而是借券餘額，那是法人的系統，所以更能有效評估，目前借券餘額仍是持平的狀態。但就技術指標來看，我們獨門的操盤工具告訴我，短線已經進入超買，這邊我們是選擇減碼或是獲利了結!! 投資人不要追在這個地方。

第二步驟是: 預測未來阻止朝我們操作方向前進的所有因子，例如這一段我們往多方操作，就要發現未來所有的賣壓因子，目前最大的賣壓來源是指標已達到超買，加上本週是美股的超級財報週，之前市場的看法已經預期到，整體的成長率是放緩的，只要沒有差於預期值，股價還是會支撐在一定區間，這個影響反而相對小。但月底的利率決策會議，真降息一碼後反而會是短線的利多出盡，以及中美又將展開一輪談判，也預期市場會先觀望。

最重要的第三步驟就是選擇適合的標的，實際操作我們是先做幾檔強勢短線股，蘋果鍵盤的大風吹讓我們狙擊到精元 (2387)、茂林 - KY(4935)，接下來雖然推估大盤回檔，但反而又有一個特殊類股會是可以搶短的好標的。

至於整個波段行情當然會持續輪動，6 月我們佈局的重點放在生技，而 7 月我們就放在 5G 概念股，中磊 (5388)、智易(3596) 這一波再度讓我們大獲全勝。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。