【豐銀投顧】高風險應做短 低風險應做長

指數經歷上週五跟本週一的大漲之後，大家有沒有發現:「台積電就走不動了」？因此來到這邊，台股的空間就要注意，可能有點到頂了。照這個情況來看，台股近期震盪可能就要出現了！我們不能太過掉以輕心。當然，近期其實沒有什麼大事，今天下午歐洲央行會議及下週三美國聯準會應該會朝著寬鬆的貨幣政策走。但這一次比較特殊的是，中國人行似乎暗示中國不會跟著走寬鬆的路。為什麼會這樣？中國不是為貿易戰所苦嗎？讓人民幣走貶不是能抵消貿易戰的衝擊？為什麼中國不跟貶呢？今天也有媒體提到台灣的 M1B 跟 M2 之間拉大，然後推論對台股的後勢有利。其實這樣的推論太過武斷，影響台股行情的因素很多，熱錢多也不見然會全都流到股市，投資人應注意國際情勢的變化，不應該一概全信。



就以中國來說好了，中國在 2001 年剛加入 WTO 時，美國的 M2 是中國的 3 倍，經過了十八年後，現在中國的 M2 反而是美國的 2 倍左右！對比 M2 與 GDP 的比重，中國是 200%，而美國則只有 70%，這表示中國的資金其實非常浮濫，更詭異的是，中國的的資金這麼多，經濟成長率也夠高，那怎麼會搞到股市這麼弱？美股都已經回到金融海嘯前的高點了，台股還原權值的話，也 2 萬點了。不算還原權值，至少也過金融海嘯前的高點，怎麼陸股離他的前波高點還有一半？這很明顯資金跑到房地產去了，所以中國當然不敢再降息，再讓中國房地產的泡沫越吹越大，因此筆者認為，月底中國央行應不會降息。



美股近期不斷的反覆創高，但中美貿易談判的陰霾仍在，可是這也只是短線上的影響罷了，只要全球資金都是寬鬆的，行情就不會結束。儘管筆者認為短線會震盪，但無礙長線行情。因應之道就是少做高風險資產如期貨、選擇權，若真的要操作，就是儘量做短一點。至於穩健型的股票或投資工具，就以長線為主，像是股票 (長線型)、ETF、權值股均屬之。自然可以在這波行情中安全的獲利，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師