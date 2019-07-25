【華冠投顧】台股強收五日線 任天堂概念股有戲?

2019.07.25 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

昨日美國道瓊指數雖然因為開拓重工財報不如預期影響帶動指數收黑，但與台灣連動關係較高的費城半導體仍然持續大漲，雖然今天加權指數受中鋼、中華電、鴻海、玉晶光四檔大型股除息影響開盤蒸發 44 點，但今天大盤仍持續放量強收 5 日線維持強勢格局，仍然有利後續攻擊。

從總體觀察要留意的則是開拓重工為基礎建設的大型機具製造商，也被視為景氣的「金絲雀」後續的經濟數據仍然需要密切留意，同時下週三的聯準會降息狀況為短線觀察重點，另外也觀察到，儘管股市持續強勢，但視為避險商品的黃金並沒有出現明顯的修正，種種警訊仍然需要留意。

回到台股，儘管總體經濟仍然有諸多疑慮，但是就線論線而言，盤勢目前仍然站在多方，就以多方為主要布局方向，台股短線觀察點持續為 7/11 低點 10799，收破前都站多方思考。

#個股方面

盤面強勢族群還是在 5G 相關為主，3596 智易今天一度出現攻勢最後收跌出量，但並未跌破週二大量低點，有守住仍然後有攻擊機會；6285 啟碁則是在週一放量突破後連續緩漲，外資持續加碼布局；5388 中磊與啟碁類似，都是週一放量攻擊後今天也持續走高，表現穩定；3491 昇達科則是今天直接放量跳空開高突破創下今年新高；銅箔基板則是由 6274 台燿帶動 2383 台光電以及 6213 聯茂進行攻擊；而最上由的 8358 金居今天也有放量突破整理區間的表現。

另外則是傳出騰訊獲得 SWITCH 代理，激勵台灣相關供應鏈上漲，2337 旺宏、3227 原相、2388 威盛、2436 偉詮電、2328 廣宇都有不錯的表現，後續值得追蹤留意營運表現狀況。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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