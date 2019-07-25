中國錦州銀行陷負面傳聞！NCD和美元債遭拋售 中小銀行風聲再緊

在錦州銀行或陷困境的消息傳出後，其同業存單和美元債在境內外遭低價拋售。中國中小銀行的風險警報又響，包商事件後尚未完全平復的市場神經將可能再度繃緊。

據路透社報導，在錦州銀行據稱被多家機構列入交易黑名單後，人民銀行瀋陽分行和銀保監局等遼寧當地監管部門召集轄內金融機構開會，欲助其渡過難關。

而《彭博》則就相關新聞發傳真給中國人行 (PBoC) 但未獲答覆，錦州銀行亦暫未立即置評《彭博》。

該行同業存單和 AT1 美元債在境內外市場均遭拋售。據彭博數據，截止北京時間上午 10:00， 「 18 錦州銀行 CD178 」等多檔存單被低價掛出賣單，對應殖利率最高達 5.5%，超中債估值逾 200 個基點。另據交易商，該行 AT1 美元債早盤報價約 65 美分，較上日跌 10 美分。

「錦州銀行的同業存單、債券會面臨很大的拋售壓力，在處置方案出來前會長期被市場拋售， 」太平洋證券分析師李雲霏接受彭博採訪時表示。

彭博經濟學家曲天石並指出，不僅錦州銀行自身受到衝擊，影響可能波及更多弱資質的中小銀行，預計未來這些銀行 NCD 殖利率攀高，到期滾動發行難度也將提升， 「此次影響持續的時間可能更長」 。

在包商銀行被接管僅數日後，安永辭任錦州銀行核數師，令市場對中國中小銀行的擔憂持續升溫。隨後，錦州銀行同業存單曾罕見獲得中債增信公司的信用增進，試圖提振市場信心。

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