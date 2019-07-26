過關！中國核電一哥-中廣核將於A股掛牌

中國證監會公布，中國最大的核電營運商 - 中廣核電力上市審核順利通過。這意味著，中國第一個純核電股 - 中廣核，即將登陸 A 股。

根據公開發行說明書內容顯示，中廣核計劃在 A 股發行 50.5 億股，募集人民幣 150 億元，這將是今年以來 A 股上市掛牌企業中募資金額的最高紀錄。

截至目前，今年 A 股企業募資金額最高的是寶豐能源的人民幣 81.55 億元。

2016 年～2018 年，中廣核繼續營業部門純益分別為人民幣 72.46 億元、人民幣 79.74 億元和人民幣 86.10 億元。

中廣核電力由中國廣核集團、恆健投資，及中核集團於 2014 年設立，目前中國廣核集團持股 64%，恆健投資持股 7.5%，中核集團持股 3.7%。

截至 2019 年 6 月 30 日，中廣核核電發電機組 24 台，裝機容量 2714 萬千瓦，分別位於廣東深圳大亞灣核電基地、廣東陽江核電基地、廣東台山核電基地、福建寧德核電基地、遼寧紅沿河核電基地和廣西防城港核電基地。

目前在建機組 4 台，裝機容量 460 萬千瓦，是中國最大的核電開發商與營運商。

而中國的核電產業現由中廣核、國家電力投資集團、中核集團壟斷，其中，中廣核無論是核電發展規模、營收、純益等方面都在該產業中排名第一。

登陸 A 股前，中廣核電力已於 2014 年 12 月 10 日在港交所掛牌交易，為全球第一家上市的純核電企業。

當時在香港發行 88.25 億股，發行價為每股 2.78 港元，募資淨額約為 238 億港元。

業內人士指出，2018 年 6 月中國推出第三代核電技術機組，目前已順利發電。同時，中國官方已表態今年內會有核電項目陸續開工，意味著一度停滯近 5 年的核電審核將重新啟動。

而為達成十三五規劃，未來兩年中國每年有機會開工 6～8 台核電機組。此外中國核電消費比重與全球均值相比仍低，在乾淨能源政策的支持下，中國核電發展仍有榮景可期。