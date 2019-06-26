包商事件打破銀行融資信仰 中國「城投債」恐遭池魚之殃？

包商事件在打破同業信仰後，似乎讓中國城投債的「城投信仰」也陷入岌岌可危的境地，尤其低評級城投處境堪憂。

地方經濟的發展早年多依賴於城投平台在基建方面的作用，當地金融機構則為其提供建設資金的支持，因而各地城投和金融機構都與地方政府有著盤根錯節的關係。隨著包商事件打破同業信仰，中小銀行首當其沖遭遇流動性方面的困擾，這可能讓仰仗其融資的弱體質城投成為下一個「受害者」。

據彭博匯總的中債估值數據，5 年期 AA - 級城投債與企業債利差 6 月初尚倒掛 47 個基點，創下 2017 年 5 月以來最大，而後隨著中小機構流動性的收緊而快速收縮，當前倒掛幅度約為 31 個基點。在包商事件發生前，這一利差的跌勢已經持續了超過 8 個月。

「城、農商行相較於全國性商業銀行而言，不僅配置較低資質的信貸資產，對低評級債券、民企債等資產相對寬容，部分弱資質城投都依賴於本地區域的城農商行的‘工具箱’，」中信證券分析師呂品接受彭博採訪時稱。

地方銀行對當地城投更了解，因而也更願意提供支持，他們通過信貸投放、債券或非標投資等方式為城投平台提供資金助力。中金公司報告就曾提到，一旦相關銀行的負債端壓力增大，資產端投放的能力就會弱化，從而會影響到相關城投企業的融資渠道。

以黔東南州凱宏資產運營有限責任公司為例，彭博從這家位於貴州的城投公司 2018 年半年度報告獲知，截至去年上半年末，公司所獲銀行授信總額度 40.33 億元人民幣，其中貴州銀行 12.13 億元，貴陽銀行 20.78 億元，凱裡農商行 7.42 億元。城投平台與當地銀行的緊密共生關係可見一斑。

遭折價拋售

城投與當地銀行的和諧氛圍在包商事件後正被逐漸打破，金融機構流動性尚且自身難保，折價拋售城投資產成為他們的一種選擇。國盛證券的報告顯示，6 月前三周，折價率超過 5% 的 25 只城投債中，AA 評級占了 23 席，還有一只無評級；而折價拋售債券主要分布於債務率較高、經濟財政較弱的省份。

不過，急於拋售低等級城投債的投資者卻還面臨著難以找到「接盤俠」的問題。

招商證券分析師尹睿哲表示，低等級城投債的信心和信仰同時喪失，疊加利差保護不足，換手量出現銳減是必然。根據招商證券提供的數據，AA 及 AA - 級城投債成交占比 6 月 21 日降至年內新低，不足 19%。

圖片：Bloomberg

除此之外，城投債等級利差的擴大也顯示了低評級券種的安全性，正在遭受市場質疑：3 年期 AA - 和 AAA 評級城投債等級利差自 6 月 11 日開始一路擴大，短短兩周升幅達 22 個基點。

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