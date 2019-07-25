今年中國水泥業獲利可望創新高！惟產業前景有雜音

鉅亨網編輯江泰傑 2019年7月25號12點50分

陸媒今 (25 日) 指出，根據水泥產業人士透露，2019 年中國水泥產業獲利水準有機會超越去年的人民幣 1546 億元。

中國水泥產業近幾年積極淘汰落後產能，再加上產業自律，進行錯峰生產、限產，使得在產業結構不斷優化的前提下，2018 年中國水泥產業整體純益達人民幣 1546 億元，創下歷史最高水準。2012 年時，中國水泥產業利潤只有人民幣 330 億元。

截至目前，中國水泥產業已淘汰落後產能 7000 多萬噸，先後對 40 多條生產線予以警示，新增產能呈現逐年下滑。

數字水泥網總裁陳柏林表示，今年上半年，中國水泥需求優於預期，需求年增率逾 5%。同時，上半年產業獲利約人民幣 800 億元，創歷史同期新高。

至於下半年展望，陳柏林指出，受到中國政府再度緊縮房市調控影響，地產投資成長率將下滑，不過下滑幅度不會太大。此外，預估下半年基建項目投資可望加速，對水泥需求能帶來支撐。

不過，整體來看，下半年水泥需求成長將不如上半年，而今年水泥產量應能保持在正數，熟料用量將超過 14 億噸，創歷史新高。至於產業全年獲利水準也有機會超過去年，再創歷史新高。

但也有業內人士認為，許多水泥廠正進行產能置換，使得整體產量仍不斷攀升，且目前去產能動力似乎在下滑，整體水泥產能嚴重過剩的問題仍存在。

同時，水泥價格近兩年回溫，也使得錯峰生產政策出現鬆動，產業自律行為已不較過去強，再加上進口熟料衝擊影響，使得水泥產業的未來仍不可過於樂觀。

此外，近期，廣西、雲南、江西等地新增水泥產能項目仍在持續建設，已經引發業界關注。在價格上也反應出業內對景氣的疑慮，上周中國水泥市場價格周減 0.3%，若從 6 月初算起，中國水泥價格已經連續 7 周呈現月減。