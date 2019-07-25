Netflix訂閱人數終將回升 分析師：本月跌14%快逢低買進！

Bernstein 分析師 Todd Juenger 認為，Netflix 股價近期下跌就是一個買進機會，因為該公司訂閱人數定將返回強勁成長軌道。

由於 7 月 17 日公布訂閱人數遜於預期，本月迄今，Netflix (NFLX-US) 股價下跌約 14%。

Netflix 第二季財報關鍵數據 Vs. 華爾街預估

EPS：60 美分 vs. 56 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：49.2 億美元 vs. 49.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)

國內付費訂閱戶：減少 12.6 萬人 vs. 增加 35.2 萬人 (FactSet 預期)

國際付費訂閱戶：增加 283 萬人 vs. 增加 481 萬人 (FactSet 預期)

然而，Netflix 發布財測指出，新訂閱總人數將達 500 萬人。

Todd Juenger 重申 Netflix 股票「優於大盤」的評級，以及目標價 450 美元，他認為該公司的訂閱人數業績將好轉。

「對投資者來說，Netflix 第二季財報的重點是究竟訂閱人數不如預期是長期成長軌跡中的自然演進 (因為漲價而流失顧客)，或只是一時狀況，我們認為『只是一時狀況』的說法比較可信。」

Netflix 週三大漲 3.46% 至 317.94 美元，遠優於大盤表現。標普 500 指數週三上漲 0.47%、道指漲幅 0.29%。

該分析師指出 Netflix 第三季財測對訂閱人數有強勁預測，且在漲價後客戶流失率確實短暫上升，但現在有開始下降的趨勢。

「Netflix 讓人容易取消訂閱，我們認為這點已經過去，且那些取消訂閱的顧客日後將回籠。」

然而，《巴倫》商周上一週甫分析 Netflix，認為該公司即將面臨一堆問題，包括市場競爭加劇，以及第三方製作的內容離開頻道等，建議投資者趁問題更嚴重前，趕緊獲利了結。