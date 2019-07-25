歐股盤前─靜待歐洲央行會議 指數期貨走揚

歐洲央行 (ECB)今 (25) 日召開決策會議，外界預期，為支撐脆弱的歐洲經濟，ECB 可能會宣布降息；歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 40 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.28%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.31%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.93%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.27%，深證成指上漲 0.57%；南韓 Kospi 指數下跌 0.51%，日經 225 指數上漲 0.22%；台股收漲 5.65 點，至 10941.41 點。

德州儀器對全球晶片需求展望樂觀，緩解了投資人對經濟數據疲弱的疑慮，不過卡特彼勒和波音財報表現不佳，拖累道瓊工業指數，昨日美股漲跌互見。

週三道瓊工業指數收跌 79.22 點 (0.29%)，至 27269.97 點；標普 500 指數收漲 14.09 點 (0.47%)，至 3019.56 點；那斯達克指數收漲 70.10 點 (0.85%)，至 8321.50 點。

美國財政部長梅努欽日前證實，下週一將與貿易代表賴海哲，赴上海進行為期 2 天的貿易談判；這是美中貿易磋商 5 月停擺以來，兩國高階官員首度面對面會談。

ECB 今日召開決策會議，外界預期，為支撐疲軟的歐洲經濟，ECB 可能會宣布降息；據傳 ECB 總裁德拉吉有意在 11 月前，重啟購買政府公債的計畫。

此外，美國聯準會 (Fed) 將在 7 月底召開決策會議，市場估計，至少會降息 25 個基點。

英國新任首相強生 (Boris Johnson) 日前重申，他會和歐盟當局達成「新協議」，實現讓英國在 10 月 31 日脫歐的目標。