今年就可能敲定 德國經長：歐盟有50%機率和美國達成貿易協議

根據《彭博社》報導，德國經濟部長 Peter Altmaier 日前於華府，與美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 會晤；Altmaier 會後對媒體透露，歐盟和美國在 2019 年底前達成貿易協議的機率，約 50%。

白宮原預計於 5 月 18 日前，決定是否對進口汽車及零件徵稅，但在美中貿易戰持續升溫的情況下，美國總統川普透過白宮公告宣布，將延後 6 個月再拍板，但他也放話，稱歐盟出口汽車，大占美國便宜，唯有減少汽車進口，才能改善美國國內情況。

然而，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 於 7 月初提出規模約 40 億美元、共計 89 項稅目的追加關稅清單，使美歐貿易緊張情勢再度升溫。

川普本月初於推特寫道，「中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲，藉此注入資金，以利與美國競爭，我們應祭出相同手段，否則就只能當個繼續坐視他國操縱貨幣的傻瓜。」

Altmaier 在與賴海哲會晤後表示，歐美雙方在避免貿易爭端升級、尋求解決方案等方面，有著共同利益，若雙方能尊重彼此的主要利益，就有機會在 2019 年底前達成協議。

有關法國政府決定對營收達一定水準的數位科技公司，課徵數位服務稅一事，Altmaier 認為，不應讓此事成為歐美貿易談判的阻礙因素。

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