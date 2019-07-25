LG化學投資4億美元新建工廠 目標提升電池自製率至35%

全球第四大電子芯廠 LG 化學 (051910-KR) 今 (25 日) 表示，將投資 4.24 億美元，於韓國建造工廠生產陰極鋰離子電池材料，目標提升陰極材料自產率至 35%，預計能為國內帶來約 1000 個工作職缺。

LG 化學股價走勢 (圖：Investing.com)

該公司發布聲明表示，新工廠預計明年開始在韓國東南方的龜尾市動工，並自 2022 年起開始生產鋰電池。

LG 化學總裁 Ho-Young Jung 周三 (在 23 日) 財報會議中表示，該公司目前陰極材料自產率為 20%，希望能進一步將目標提升至 35%，防止受日本政府擴大出口管制清單影響。

陰極鋰離子電池是由鋰、鎳、鈷和共同錳等金屬構成，它們從產生能量的電池陽極吸收帶負電的電子。鋰離子電池的陽極通常是石墨。

作為全球領先的電動車生產者，LG 化學客戶包括通用汽車 (GM-US)、福斯汽車 (Volkswagen)，隨著電動車生產已成趨勢，各家廠商紛紛在電動車領域大舉投資。5 月時，LG 化學才和 Volvo 和中國寧德時代達成數十億美元的電池供應合約，確保未來幾年電動車的電力發展。

從全球車用鋰離子電池市場來看，預估至 2025 年，市場規模將達到 214.5GWh，較 2017 年成長 274%。其中，電動車用市場預期將自 2017 年成長 267%，達到 185.6GWh。

目前 LG 化學已在韓國建立兩座電池工廠，同時今年年初斥資 10.7 億美元擴建中國地區的工廠，增加輕型電動車、電動工具等電池產品。