6月歐盟新車掛牌數大減7.8% 創去年11月以來最大跌幅

根據《彭博社》報導，歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 今 (17) 日公布最新統計，6 月歐盟新車掛牌數大減 7.8%，創去年 11 月以來最大跌幅。

今年 5 月，歐盟新車掛牌數微增 0.1%，為 9 個月以來首度出現正成長，但 6 月受工作日較少 (僅 19 個工作日，較去年同期減少 2 天) 影響，新車掛牌數大幅下滑 7.8%，至 144 萬 6183 輛。

6 月歐盟新車掛牌數大減 7.8%。(圖：翻攝自 ACEA 官網)

由 ACEA 數據可得知，2019 上半年，歐盟新車掛牌數下跌 3.1%；ACEA 原預估，2019 全年，歐盟新車掛牌數可望成長 1%，如今已下修至減少 1%。

安永諮詢顧問公司汽車市場資深顧問 Peter Fuss 認為，2019 下半年會是一段「艱困期」，預計未來幾個月，歐盟車市仍將缺乏積極動力。

ACEA 數據顯示，6 月歐盟數個主要市場，新車掛牌數皆明顯下滑，法國、西班牙都大減逾 8%；德國、英國，則分別減少 4.7% 和 4.9%。

無獨有偶，中國汽車工業協會 (CAAM) 數據指出，6 月中國乘用車銷售量，亦減少 7.8%，至 172.8 萬輛，連續第 12 個月走跌。

汽車產業諮詢機構 LMC Automotive 研究員預估，中國汽車銷售量，全年恐下滑 5%。

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