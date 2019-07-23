〈每日外資外匯觀點〉白宮國會債務上限達協議 美元向上挺進

美國總統川普與國會就提高政府借款權限和債務上限達成兩年期協議，美元指數周二亞洲盤持續走高至 97.42 之上；英國新首相人選今天揭曉，強森可望接任，但在閣員相繼請辭後，又傳出閣員提動議將首相任命交付表決，英鎊今天走勢微幅震盪向下。

荷蘭國際集團 (ING) 全球經濟團隊指出，市場持續調降聯準會七月底降息 50 個基點的預期，美元指數本周前兩個交易日走高，未來幾天發布的數據對激進降息預期影響不大，但考慮到美國國債殖利率走穩，美元的下跌空間有限，預計將在 97-97.3 區間震盪。

美元美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

分析師認為由於市場持續關注英國無協議脫歐可能性而導致英鎊下挫，5 月以來投資人一直在購買期權，以對沖英鎊下跌帶來的損失；另外，英鎊三個月隱含波動率本月初以來一直呈上漲態勢，顯示投資人預期英鎊波動幅度將擴大。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 表示，英鎊空頭進一步增加，從而導致英鎊兌歐元和英鎊兌美元走弱。

ING 認為，英國部長們相繼辭職，有望成為新首相的強森可能在內閣中安插更多強硬派閣員，此舉將不利英鎊走勢；在本周沒有數據公布拯救英鎊的情況下，英鎊可能繼續小幅走低，而歐元兌英鎊可能會逐漸回升至 0.90 上方。

在歐元方面，ING 預期，歐銀可能維持利率不變，同時改變前瞻性指引，但此次的利率決策會議的不確定性仍高，市場在利率決議前可能不會大幅波動。