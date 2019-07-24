〈每日外資外匯觀點〉歐、美關稅戰重燃？ 歐元空頭樂得隔岸觀火

基於歐、美關稅戰重燃的憂慮，加上市場對本週歐洲央行利率決策會議放鴿的預期，壓抑歐元週三亞洲盤走勢，歐元兌美元跌破 1.12 跌到 2 個月低點，美元指數則在昨天突破 97.7 後，進一步攻占 97.5。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行利率決策會議前夕，BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，如果歐洲央行的利率決議或前瞻指引足夠鴿派的話，歐元兌美元可能跌破兩年低點 1.1106。

Lien 表示，歐洲央行可以在 7 月輕鬆擴大寬鬆政策，並靈活地等到 9 月更新經濟預測。考量到歐洲整體前景仍然嚴峻，低通膨未來對歐洲來說，仍然是要面對的嚴重問題。

此外，美國對歐洲徵收關稅的威脅，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 表示，假如美國對歐盟汽車徵收懲罰性關稅，那麼歐盟將對價值 350 億歐元的美國商品加徵額外關稅，Lien 認為，雙方一旦開戰可能會進一步抑制歐洲經濟成長的前景。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二降低全球經濟成長前景，將 2019 年全球經濟成長預期調降 0.1 個百分點，來到 3.2%；2020 年預期調降 0.1 個百分點，來到 3.5%。

德國商業銀行 (Commerzbank) 和布朗兄弟哈里曼 (BBH) 表示，白宮和國會對美國支出上限達成協議，支撐美元走勢，同時減少市場對美國經濟衰退的擔憂。

目前市場已普遍預期美國聯準會下周將宣布降息，美花旗表示，儘管本月美國經濟活動數據表現走強，但預期 FOMC 會議將至少降息 25 個基點，且不排除降息 50 個基點。