〈聯電法說〉下半年展望仍有不確定性 中資喊賣

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (24) 日召開線上法說會，第 2 季獲利季增逾 4 成，惟下半年需求能見度仍低，第 3 季營收成長有限。華興資本最新報告指出，聯電下半年營收雖將增長，卻存在諸多隱患，給予「賣出」評級，目標價上調至 11.50 元，仍有上行風險。

華興資本報告指出，聯電第 2 季 EPS 優於預期，第 3 季展望也符合營運表現回溫的預測。然而，聯電原預計購買合資的 12 吋廠三重富士通半導體股權，仍須經主管機關核准，交易進度遞延，加上子公司和艦芯片中止上市，也傷害股民情感，且美國的侵權訴訟尚未解決，加深聯電下半年發展的不確定性。

華興資本表示，聯電於廈門聯芯集成的 28 奈米製程，產能利用率由 2016 年的 93% 下降至 2017 、2018 年的 79%、26% ，淨虧損分別達 4 億元 和 8.8 億元。雖然 28 奈米訂單已見回溫，但未來仍要面對中下游客戶轉移的問題，且隨著來自中國對手增加，聯電將迎來更競爭的市場與緩和的成長。

綜觀以上因素，華興資本給予聯電「賣出」評級，並上調目標價格至 11.50 元，但未來仍存在上行風險，包含產量擴大、需求增加及競爭減少。