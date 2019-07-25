美股盤中─福特與波音股價大跌 拖累道瓊下跌逾150點

美國股市週四中場下跌，道瓊一度下跌逾 150 點，福特與波音股價大跌，為主要拖累。華爾街消化最新一批企業財報，及歐洲央行官員的談話。

台北時間 23:46

道瓊工業平均指數下跌 115.51 點或 0.42% 至 27154.46。

Nasdaq 指數下跌 52.16 點或 0.63% 至 8269.34。

S&P 500 指數下跌 11.49 點或 0.38% 至 3008.07。

福特股價下跌 6.8%。該公司獲利低於預期，其 2019 年獲利預估，亦讓投資人大感失望。

波音股價再度受創，該公司週三公布第二季大幅虧損。其股價今日下跌逾 3.5%，週三下跌 3.1%。

臉書第二季獲利與營收均優於預期。該大型社交媒體平均每位使用者營收為 7.05 美元，大幅高於預估的 6.87 美元。其股價早場上漲逾 1%，而後則回檔走低 1.7%。

目前為止，約三分之一的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 75% 獲利優於預期。

華爾街亦注意歐洲央行總裁德拉吉的談話，下週，美國聯準會 (Fed) 將舉行政策會議。

德拉吉說，歐元區經濟衰退的風險不大。分析師解讀為央行推出的振興措施，恐不如預期。美國股市因而下跌，歐元則上漲。

今日稍早，歐洲央行決議維持利率不變，但暗示將進一步放寬貨幣政策，並降息。

分析師說，歐洲央行至少將降息一次。整體而言，他們正全力解決目前的經濟情況。

下週，聯準會 (Fed) 將舉行政策會議，預期至少將降息一碼。