〈分析〉2019中國水泥業展望：價格兩支柱「基建+供給側改革」

受到春節因素影響，每年第一季都是中國水泥業的傳統淡季，在這個期間內因為需求下滑，水泥價格將表現偏弱，因此水泥庫存上升的速度會偏快。而今年第一季，中國各地陰雨的情況較多，水泥庫存上升速度更為明顯。

圖: 數字水泥，水泥庫存比率。

目前中國水泥庫存水位急升，主要是華東地區所帶動，不過熟料庫存方面則保持穩定，若配合近期開工率有所改善之下，隨著旺季來臨，提前備貨需求將增溫，若再加上好天氣，未來水泥庫存有機會下滑，且價格也將能反彈上漲。

從下圖也可以看出，今年春節期間水泥產業股價表現不如大盤，彼此之間漲跌幅差距拉近，但隨著旺季漸漸到來，水泥類股開始慢慢擴大漲幅差距。

圖: wind

至於在價格方面，目前水泥價格與去年同期相比仍高出每噸 45 元人民幣左右 (下圖 2019 年價格高於各年度)。

圖: 數字水泥

水泥價格能保持在去年高檔，主要因為水泥業在過去兩年的供給側改革下，再加上同業間落實錯峰停窯生產政策，配合中國政府強制環保限產，及產業新增產能的自律管控，促使水泥供給端得到抑制，水泥價格逐漸回溫。去年達到水泥價格達到 10 年以來難得一見的榮景，水泥企業獲利也屢創新高。

去年初水泥價格從每噸人民幣 400 元左右的均價，上漲到第四季人民幣 440 元的均價，甚至部分地區水泥價格超過人民幣 600 元。

中國建材全中國制霸

以熟料產能來看中國主要水泥大廠的市占比重，從下圖可以看出水泥龍頭中國建材 (年產 3.9 億噸水泥熟料) 在中國各地區的市占大部份都名列前茅，而水泥界獲利模範生海螺水泥 (年產 2.1 億噸水泥熟料) 則是以華東市場為主要根據地。至於台灣的亞泥營運則是以華東與西南部地區為主。

圖: 鉅亨網彙整製表

水泥業今年展望

從需求端來來看，房地產及基建是兩大主要水泥需求來源，整體來看，中國今年房地產市場仍以低檔盤整為主，受到資金面與土地成交持續下滑的環境下，新屋開工成長可能會有所減緩。因此今年水泥需求主力就聚焦在中國政府基建投資上。

圖: wind

圖: wind

在基建補短板政策支持下，2019 年基建端需求成長將更為明顯。就拿最新公布的經濟數據來看，今年前兩個月基礎設施固定資產投資年增 4.3%，漲幅比 2018 年全年上漲 0.5 個百分點，反映出地方政府在提前放寬舉債金額的激勵之下，各項基建專案正在進行中。

若從供給端來看，根據「水泥行業去產能行動計劃」內容指出，將在 2018 年～2020 年三年間，淘汰 3.9 億噸水泥熟料產能。而今年中國計劃減少熟料產能 1.16 億噸。此外，中國前 10 家大水泥集團在的熟料產能集中度要提升至 62% 以上，水泥產能集中度則達到 50% 以上。因此，今年水泥業去產能力道將不亞於去年，這有機會對水泥價格形成支撐。

整體來看，2019 年全年水泥會呈現需求小幅下滑，而水泥價格則是在高檔區間波動，平均價與去年相當。