2018年中國智慧製造投資成長46% 目標7年達70%機器人自主生產

相關數據顯示，2018 年中國智慧製造投資額上升 46%，至 696 億人民幣 (約 101 億美元)，政府甚至計畫在 2025 年前達到 70% 的工業機器人自主生產份額，顯示在勞動力成本不斷成長的時代，透過自動化及其他技術來削減成本、提升生產力已成趨勢。

中國推動智慧製造其中一計畫為「中國製造 2025」，旨在透過最新技術，將中國轉化為自給自足的高科技大國，以增加產業在國際的競爭力。中國政府計畫在 2025 年前，提升工業機器人的國內生產份額至 70%

中國工業機器人銷售預估值 (圖：Marketimg Intelligence Resource)

這樣的趨勢顯示對機器人的需求必定存在。根據國際機器人協會 (IFR) 數據，2013 年，中國超越日本成為全球最大的工業機器人市場，每萬名工人的機器人數量已達到日本的三分之一水平，佔據全球約 30% 的銷售額。

過去五年，中國電信設備製造商 CIG 成功提升勞動生產率至 160%，機器人及自動化控制系統幫助該公司度過高額的勞力成本，使其得以領先多數中國製造商。

然而，目前中國在機器人生產進度與 2025 年的目標相差甚遠，原因在於中國仍高度仰賴日本及歐洲的機器人製造商，如日本的 Fanuc 以及 Yasukawa Electric，以及瑞士的自動化技術巨頭 ABB。

有鑑於此，一些中國公司像是 Honyen 等轉為小型工廠生產低價的工業機器人，期望能創造出價格優勢。但畢竟只有少數公司能在國家補貼支持下開發此項技術，因此與海外製造商的競爭有限。

中國目前僅有 20% 的關鍵機器人零組件於國內生產，與政府訂下的 2025 年實現 70% 自主生產目標有一定距離。

Market Intelligence Resource 預測，隨著國內需求增加，製造商的銷售也會跟著成長，但面對到海外製造商的挑戰，尤其是汽車等高端產品市場。該公司預估，2025 年家用機器人比例可能維持在 40% 左右，不太可能達到 70% 的目標。