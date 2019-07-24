〈日韓貿易戰〉日本貿易會呼籲：盼冷靜因應、勿傷及兩國貿易

由日本大型貿易公司等組成的「日本貿易會」(Japan Foreign Trade Council, Inc.，JFTC)，該會會長的住友商事 (8053-JP) 董事長中村邦晴，在 24 日的定期會見中，針對日本政府向南韓實施出口管制一事發表言論。

中村會長表示「期盼政府在安全保障上的疑慮能早日消除，並盡早修復兩國間的信賴關係」。

日本貿易會：盼冷靜因應、勿傷及兩國貿易。(圖片：AFP)

日本政府在 7 月 1 日時表示，將從嚴管理出口到南韓的半導體先進材料。管制對象包含氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫等三種化學品。皆是在 OLED 面板，與半導體生產上不可或缺的關鍵原料。

相關措施在 7 月 4 日正式啟動，南韓政府曾多次要求日方撤回，但日本政府以過去南韓在相關可轉為軍事用途的原物料方面，已發生多次不當出口案例為由，始終不願退讓。

對於這次事件，中村會長說道「這回是手續上的問題，在認知上並非出口禁止或出口限制。只要在手續上好好辦理，商品就可送出，企業方面若想早點取得許可，在手續上進行下去就好」。認為這次日本政府將南韓從出口白名單上剔除，並不會引起太大的混亂。

此外，中村會長表示「對日本而言，南韓是重要的貿易對象國。站在貿易商業界的立場，盼能冷靜應對，在兩國間的貿易及投資，以及人之間的交流不要出現壞的影響。認為經濟界的信賴關係還沒有毀壞，將努力的維持下去」。

而 JFTC 的河津司專務理事說道「政府若在商品範疇及物資上有所疑慮，請求政府公開相關情報」向日本政府傳達了業界的聲音。