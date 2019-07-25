〈財報〉臉書Q2獲利營收均亮眼 用戶成長符合預期 華爾街喊買

旗下產品包含 Instagram 和 WhatsApp 的臉書 (FB-US) 週三 (24 日) 盤後公布，因廣告商源源不斷，第二季獲利和營收均優於預期，用戶成長狀況則符合預期。

臉書今年迄今 (不計週三) 漲幅 56%，盤後漲幅收斂至約莫 0.8%。

財報關鍵數據

EPS：1.99 美元 vs. 1.88 美元（Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 28% 至 169 億美元 vs. 165 億美元（Refinitiv 調查的共識預期)

每日活躍用戶 (DAU)：15.9 億人 vs. 15.9 億人 (FactSet 調查的共識預期)

每月活躍用戶 (MAU)：24.1 億人 vs. 24.1 億人 (FactSet 調查的共識預期)

來自每位用戶的平均營收 (ARPU)：年增 18% 至 7.05 美元 vs. 6.87 美元 (FactSet 調查的共識預期)

臉書全部 app 系列的 MAU：27 億人 (略高於前一季)

歐洲用戶 DAU：2.86 億人 (與前季持平)

美加用戶 DAU：1.87 億人 (略較前季 1.86 億人增加)

臉書下修 2019 年的資本支出預期，自先前估計的 170-190 億美元，調降至 160 至 180 億美元區間。

監管爭議

臉書去年爆發劍橋分析公司醜聞案，8700 萬筆用戶資訊被不當訪問，臉書週三以 50 億美元的代價與 FTC 達成和解。此外，週二稍晚，司法部宣布，將針對主流科技平台進行反壟斷的審查。

臉書執行長祖克柏回應，「我們深信，確實有需要設立一個監管的框架，如果沒有一個框架定位，這個產業遭受的挫折將會持續增加。」

臉書在第二季認列了 20 億美元的 FTC 和解費用，因為先前已預留 30 億美元。根據協議，臉書目前正在擴大隱私計畫並強化董事會監督。

財務長 David Wehner 在與分析師的電話會議上表示，「隱私工作確實需要大量投資在合法流程、人員和技術基礎設施，而這其中一項衝擊是，這是隱私周遭資源的重新分配，所以這會對我們整體產品開發形成衝擊。」

FTC 6 月時也知會臉書已對其展開反壟斷調查。

產品與發展

來自「限時動態 (Stories)」的廣告營收擴大。祖克柏稱，跨臉書、Instagram、 WhatsApp 和 Messenger 上的「限時動態」功能 DAU 超過 5 億人。

「我們認為，轉變邁向『限時動態』對我們和廣告商來說，是一個很大的商機。但另外要指出的是，『限時動態』現在實現獲利的速度還不如『動態消息 (News Feeds)』。」

祖克柏今年 3 月曾表示，臉書的未來是「隱私、加密的服務」，「公司正努力整合 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 之間的傳訊功能，希望 Messenger 和 WhatsApp 成為用戶在臉書網絡上主要的交流方式。」

華爾街看法

摩根大通——加碼

分析師 Doug Anmuth 表示，臉書仍受到媒體和監管機構重度審查檢視，因為反壟斷議題以及 2020 年欲推出的 Libra 加密貨幣均遭受政府質疑。「但我們仍認為臉書基本面紮實，且其廣告業務仍舊強勁。」

高盛——買進

「我們認為，共識預期數字有上行的可能，且 Instagram 和限時動態持續大幅成長，預計管理層對營收成長的評論仍保持保守，因為該公司一直呼籲今年整年持續降速，我們重申買進評級，且 12 個月目標價為 228 美元，因為該公司持續受益於數位廣告趨勢，以及產品強化的努力。」

巴克萊——加碼

「臉書持續公布強勁且穩健的財報，只做多的投資者將慢慢回來，2020 年起，如果 EPS 的成長若與營收成長更一致，不像過去幾年那樣，那麼會有更進一步的成長。過去 18 個月來，我們看到的是，比起隱私議題，一些創新計畫如 Calibra 加密貨幣計畫、電子商務和獲利化傳訊，這些對投資者更重要。」