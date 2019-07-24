紐約匯市—3大利多 美元大漲至五周新高；政策預期致歐元英鎊下挫

週二 (23 日) 美元指數上漲 0.42% 至 97.7，創近五週新高，主要受到美國債務上限延長兩年、IMF 上調美國經濟，以及中美貿易下周面對面談判消息更加確定等因素支撐。

週一 (22 日) 美國總統川普與國會達成協議，同意政府借款權限和債務上限延長兩年，市場對美國政府違約擔憂減退。此外，IMF 調降全球今、明兩年的經濟成長率 (GDP) 預估各 0.1%，分別降至 3.2% 與 3.5%，相對的，上調美國經濟成長率 0.3% 至 3.2%，提振美元吸引力。

同時，中美下週面對面談判的消息更加明確。彭博社報導稱美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 將於下週一 (29 日) 前往中國，並於下週三 (31 日) 與中國國務院副總理劉鶴等代表團重啟談判。多重利多因素支撐，美元指數一舉突破 100 日線，創下 6 月中以來的新高。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元跌幅擴大，EUR/USD 下挫 0.51% 至 1.1149，創下近兩個月新低。市場持續定價歐洲央行 (ECB) 降息 10 點以及可能即將提出新的刺激措施。

西聯環球商業匯款公司資深分析師 Joe Manimbo 認為，市場希望 ECB 推出更多措施，卻也懷疑 ECB 還有什麼新把戲可以達到更多刺激效果，這也讓歐元承受壓力。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

英鎊兌美元亦下跌 0.29%。英國新任首相出爐，強森 (Boris Johnson) 毫無懸念的以 66% 壓倒性的得票率打敗對手。強森一直是「硬脫歐派」的代表人物，過去曾表示，就算沒有與歐盟達成協議，英國也將在 10 月 31 日脫歐，無序脫歐的可能性極高，讓許多英國官員相繼宣布辭職。

Morgan Stanley 分析師認為，歐盟很可能不會對愛爾蘭擔保協議內容讓步，讓無序脫歐的機會很大，英國國會與強森持不同看法，也將導致關係緊張，在脫歐前進行大選的可能性增加，多重不確定性持續壓抑英鎊走勢。

GBP/USD15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (24 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.7。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1150 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2433 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7002 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3131 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.20 日圓。