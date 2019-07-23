紐約匯市—儘管川普又抨擊Fed 美元續反彈；日本歐洲雙雙放鴿 匯價承壓

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年7月23號5點53分

週一 (22 日) 匯市盤面多數狹幅震盪，市場交易氣氛謹慎，主因等待本周的歐洲與下周的美國利率貨幣會議決策。

美元指數在震盪後，終場微幅上漲 0.144% 至 97.29，站在 200 日線支撐上。儘管聯準會極可能於下週降息，不過本週歐洲央行 ECB 也可能再度降息，加上近期的伊朗地緣政治問題與貿易衝突，對美元帶來支撐。

由於聯準會 (Fed) 開會在即，美國總統川普週一 (22 日) 又在推特上敦促聯準會降息。他認為美國幾乎沒有通膨，美國卻比其他國家承擔更高的利率。「現在行動的成本很低，實際上成效很好」，同時聲稱，其他國家操縱貨幣占美國便宜。

不過最新 FedWatch 顯示，降息兩碼的機率，降至 22.5%，為這個月以來，最低的預期，降息一碼的機率則提高至 77.5%。

富國銀行的外匯分析師 Brendan McKenna 認為，下周的降息幅度，看起來不會太積極，而且主要是保險式降息，而非寬鬆長週期的開始，因為美國經濟還是很不錯。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元小跌 0.1%，EUR/USD 來到 1.1208。根據 ECBWatch 顯示，本週 ECB 降息 10 點的機率達到 46% ，以因應全球貿易緊張，與部分地區通膨疲軟的風險，同時，11 月將重啟購債計畫，對歐元持續帶來壓力。市場關注本週 ECB 會議後，ECB 行長德拉吉對政策與前景的看法。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

日圓對美元同樣小幅貶值 0.16%。主要受到日本央行行長黑田東彥在 22 日發表更加鴿派的言論。他表示，日本將持續推進強而有力的寬鬆貨幣政策，以實現 2% 的通膨目標。此外，他也擔憂全球經濟不確定一直加劇，將密切關注這些風險對日本經濟與物價的影響。

USD/JPY 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (23 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.29。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1206 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2476 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7034 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3123 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.87 日圓。