〈聯電法說〉和艦中止上市申請對營運影響有限 估28奈米今年落底

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年7月24號20點3分

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(24)日召開線上法說會，聯電財務長劉啟東強調，中止子公司和艦芯片赴中國上海證交所的上市申請，對聯電影響非常有限，且在中國的產能佈局並未改變；28 奈米製程需求今年起逐季回溫，預估第 3 季起將持平，且今年會是 28 奈米的谷底。

對於中止子公司和艦芯片赴中國上海證交所的上市申請，劉啟東指出，由於在和艦對聯芯具實質控制權的認定上，與主管機關無法取得共識，與其上市申請遭到駁回，不如接受保薦機構長江證券的建議，主動中止上市申請。

劉啟東表示，此次中止和艦在上海科創板的上市申請，對聯電影響非常有限，未來仍可透過現有的資本市場上市平台等管道，持續執行經營策略。

劉啟東並強調，目前聯電在中國的 8 吋與 12 吋產能佈局並未改變，廈門 12 吋廠目前月產能約 1.7 至 1.8 萬片，目標是擴充至 2.5 萬片。

聯電共同總經理王石並說，28 奈米製程需求已從第 1 季開始逐季回溫，但預估第 3 季起將持平，今年會是 28 奈米的谷底，需求將由通訊與消費性產品驅動，且對 40 奈米發展有信心。

