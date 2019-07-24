〈聯電法說〉Q2純益季增逾4成 每股賺0.15元 近1年高點

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (24) 日召開線上法說，並公告第 2 季財報，第 2 季整體產能利用率 88%，稅後純益 17.4 億元，季增 44.9%，年減 52.4%，每股純益 0.15 元，為近 1 年高點；上半年稅後純益 29.42 億元，年減 58.32%，每股純益 0.25 元。

聯電第 2 季合併營收 360.31 億元，季增 10.6%，年減 7.3%，毛利率 15.7%，季增 8.8 個百分點，年減 1.5 個百分點，營益率 4.9%，較上季的 - 4.9% 轉正，年減 3.3 個百分點；稅後純益 17.4 億元，季增 44.9%，年減 52.4%，每股純益 0.15 元，為近 1 年高點。

聯電上半年合併營收 686.14 億元，年減 10.13%，毛利率 11.5%，年減 3.3 個百分點，營益率 0.2%，年減 5 個百分點；稅後純益 29.42 億元，年減 58.32%，每股純益 0.25 元。

聯電共同總經理王石表示，第 2 季整體產能利用率為 88%，較上季的 83% 提升，出貨量為 173 萬片約當 8 吋晶圓，主要受惠低階至中階智慧型手機、交換機和路由器的無線通信晶片需求增加，帶動 12 吋晶圓需求。

展望後市，王石認為，儘管美中貿易緊張局勢，造成市場不確定性，但預期無線通訊市場可望微幅推升晶圓需求。不過，由於全球經濟環境持續疲軟，預期客戶仍將持續進行庫存管理，恐導致下半年需求能見度降低。